يمكن دوت كوم تستهدف حل مشاكل الشركات عبر الابتكارات البحثية

مدحت إسماعيل ودعاء محمود قال تامر طه مؤسس منصة ""yomken .com، إن قطاع الصناعة يعتمد في الأساس علي 3 عناصر وهي الأرض والعمالة والمواد الخام، والمنصة هدفها إجراء "توليفة" بين العناصر الثلاثة لحل المشاكل التي تواجه الشركات. وأرجع خلال كلمته في الجلسة الثانية بمؤتمر المال جي تى إم، أسباب عدم وح



مدحت إسماعيل ودعاء محمود

قال تامر طه مؤسس منصة “”yomken .com، إن قطاع الصناعة يعتمد في الأساس علي 3 عناصر وهي الأرض والعمالة والمواد الخام، والمنصة هدفها إجراء “توليفة” بين العناصر الثلاثة لحل المشاكل التي تواجه الشركات.

وأرجع خلال كلمته في الجلسة الثانية بمؤتمر المال جي تى إم، أسباب عدم وحود منافسة قوية في قطاع الصناعة، إلى عدم وجود ابتكارات بين المصنعين، لافتًا إلي أن مصر ستواجه مشاكل أكبر خاصة في قطاع الاستثمار الصناعي .

وتابع: تم رصد 50 تحديدا فى قطاع الصناعة، لافتًا إلي أن 21‎%‎ ، منها ممثل في القطاع العذائي، و16‎%‎ تواجه قطاع البلاستيك، و10‎%‎ تحديات في الروتين، 6‎%‎ في الطاقة وترشيد استخدام المياه.

وأشار إلي أن المنصة تستهدف حل مشاكل الشركات من خلال الابتكارات البحثية، لافتا الي الطلب علي المنصة خاصة فيما يتعلق بالمشاكل المطلوب حلها من شركة الي أخري، فهناك شركات تحتاج إلي حلول نظرا لأن خطوط إنتاجها مستوردة، وأخرى تتعلق بالمشاكل الإدارية.

في سياق متصل قال طه إن المنصة تستهدف خلال العام المقبل التوسع في خدماتها المقدمة للشركات خاصة العاملة في الدول الخارجية، بهدف زيادة الاشتراكات.

وأضاف أن المنصة تحاول التوسع ايضا في حلولها المقدمة للشركات عبر التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، بهدف توظيف الابتكارات العلمية في حل مشاكل الشركات الصناعية.

ويرتكز نشاط المنصة في تقديم حلول تكنولوجية للشركات بمختلف أنواعها مقابل مبلغ مالي مناسب، وايضاً توظيف الابتكارات الطلابية.