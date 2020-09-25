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يمكن تحمله بشكل جيد.. لقاح «جونسون آند جونسون» ضد كورونا يحفز مناعة قوية في تجاربه المبكرة

يمكن تحمله بشكل جيد، وبنفس القدر في جرعتين مختلفتين
المال - خاص 12:05 ص, السبت, 26 سبتمبر 20 12:05 ص, السبت, 26 سبتمبر 20

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أظهرت نتائج مؤقتة، نشرت الجمعة، أن جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 التجريبي لشركة جونسون آند جونسون حفزت استجابة مناعية قوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، في تجربة سريرية من المرحلة المبكرة إلى المتوسطة.

وأظهرت النتائج أن اللقاح المسمى (إيه.دي26.كوف2.إس) يمكن تحمله بشكل جيد، وبنفس القدر في جرعتين مختلفتين، نقلا عن سكاي نيوز.

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لكن ليس من الواضح إن كان كبار السن، وهم إحدى أكثر الفئات السكانية عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، سيتمتعون بنفس الحماية التي يتمتع بها الأشخاص الأصغر سنا من لقاح جونسون آند جونسون، وفق ما نقلت “رويترز”.

وبدأت التجربة التي أجريت على ما يقرب من ألف من البالغين الأصحاء، والتي تدعمها الحكومة الأميركية، بعد أن اكتُشف في يوليو أن جرعة واحدة من اللقاح توفر حماية قوية للقرود.

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وبناء على النتائج الحالية، بدأت الشركة، الأربعاء، تجربة نهائية تشمل 60 ألف شخص، يمكن أن تمهد الطريق لتقديم طلب للحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

وقالت الشركة إنها تتوقع نتائج ما يسمى بتجربة المرحلة الثالثة بحلول نهاية العام، أو أوائل العام المقبل.

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بقلم المال - خاص

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