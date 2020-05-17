«يمكن استخدامها لمدة شهر».. متحدث الحكومة: سيتم إتاحة الكمامات للمواطنين بسعر 5 جنيهات

أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد ، جانب من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لليوم في إطار مرحلة التعايش مع فيروس كورونا في مصر ، ومنها إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في المواصلات العامة والمنشآت الحكومية ، وفي الأماكن المغلقة>

وأكد أنه بالتزامن مع ذلك سيعمل عدد من مصانع القطاع الخاص للملابس الجاهزة ، لتحويل جانب من إنتاجها للكمامات القماشية وفق مقاييس اعتمدتها وزارة الصحة.

وقال سعد في مداخلة مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد: “ارتداء الكمامة سيصبح إجباريا في مصر للمواصلات العامة والمصالح الحكومية والأماكن المغلقة”.

وأضاف: “من لن يرتدي الكمامة سيوقع عليه عقوبة مالية فورية وهناك قانون في مجلس النواب الآن يناقش تلك العقوبات المالية. ما قرأته في النص المعروض على مجلس النواب هو غرامة 300 جنيه للمرة الواحدة عقوبة على من يرتدي الكمامة. ووارد زيادته في مجلس النواب”.

وأكد سعد أن خفض منحنى إصابات كورونا في مصر ليس أكيدا في حال فرض الحظر شامل ، موضحا أن الحل الأنسب هو فرض إجراءات احترازية مشددة ومنها إرتداء الكمامات وفرض غرامات مالية على المخالفين.

وتساءل : “تسأل نفسك سؤال استفدت إيه في النهاية لو طبقت الحظر الشامل ؟ يبقى إيه الحل .. مش الحظر الشامل هو الحل”.

وأضاف: “الحل هو تطبيق إجراءات احترازية مشددة حتى في حياتك الطبيعية عندنا يعود النشاط الاقتصادي”.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أنه بخلاف مصانع القطاع الخاص التي بدأ بعضها بالفعل في إنتاج الكمامات القماشية ، أعلنت وزارة الإنتاج الحربي أنها بنهاية الشهر الحالي ستصل إلى إنتاج 4.5 مليون كمامة عبر مصانعها التابعة .

وأضاف: “إزاي تجبرني كمواطن على ارتداء الكمامة ؟ وبالتالي شغالين على توفير الكمامات والحل المبتكر هو اللجوء إلى الكمامات التي تصنع من القماش وعندنا مصانع الملابس الجاهزة حاليا متوقفة عن الانتاج حولت إلى إنتاج هذه الكمامات وفقا لمواصفات وزارة الصحة”

وتابع: “كل النواحي الصحية تم مراعتها وإرسالها إلى المصانع، وبعضها بدأت الإنتاج بالفعل ومزيد من المصانع سيدخل الخدمة خلال أيام وسيتم إتاحة الكمامة بسعر 5 جنيهات والجديد فيها هو أنها يمكن استخدامها لمدة شهر مع تعقيمها وغسلها يوميا”.

ولفت سعد إلى أن الكمامات المزمع إتاحتها للمواطنين متوافقة مع مواصفات منظمة الصحة العالمية أيضا.

وتابع: “المنظمة أكدت أن الكمامات المصنوعة من القماش تقوم بنفس الدور الذي تقوم به الكمامات الطبية التي يتجاوز سعرها مثلا 100 جنيها أو أكثر ولكن أنت كمواطن عادي لا تحتاج إلى هذه الكمامة”.

وكانت الحكومة قررت مد إجازة عيد الفطر للعاملين لديها لتصل إلى 5 أيام بدلا من 3.

وقال سعد عن هذا القرار: “إجازة العيد هذا العام هتبقى مختلفة، والسنة دي 5 أيام بالنسبة للعاملين بالحكومة هم فعليا في إجازة لمدة أسبوع من الجمعة القدمة حتى الجمعة التي تليها”.

وأضاف: “لجأنا لأسلوب الحظر الجزئي المشدد وعدلنا مواعيد الحظر لتبدأ من الخامسة مساءً، مع تعطيل حركة المواصلات العامة وغلق المتنزهات والشواطئ، وسيكون مسموح فقط للتحرك على الطرق للسيارات الخاصة”.