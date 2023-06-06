يمزج بين العالم الواقعي والافتراضي.. «أبل» تكشف عن جهاز «فيجن برو»

كشفت شركة أبل عن جهازها الجديد المتطور لمشاهدة الواقع الافتراضي الذي طال انتظاره، تحت اسم “أبل فيجن برو”، وهو عبارة عن نظارة ذكية مزودة بسماعات تسمح بالمزج ما بين مشاهد مصورة من الواقع وأخرى من العالم الافتراضي، بحسب ” بى بى سى”.

وقال مدير الشركة التنفيذي تيم كوك، إن الجهاز الجديد “يمزج بسلاسة بين العالم الواقعي والعالم الافتراضي”.

كما أعلنت الشركة، في مؤتمرها العالمي السنوي للمطوّرين بولاية كاليفورنيا، عن أحدث أنظمتها لتشغيل هواتف آيفون، وعن تحديثات أخرى تتعلق بجهاز الحاسوب المحمول “ماك بوك إير”.

وتصمد بطارية جهاز مشاهدة الواقع المعزز الجديد مدة ساعتين ويبلغ ثمنه 3.499 دولارا، وسيكون متوفرا العام المقبل في الولايات المتحدة.

ويعتبر ثمنه أعلى بكثير من أجهزة مشاهدة الواقع الافتراضي المتوفرة في الأسواق حالياً. ففي الأسبوع الماضي أطلقت ميتا جهازها لمشاهدة الواقع الافتراضي ، “كويست”، بكلفة 449 دولار.

ولم تقل شركة أبل سوى القليل عن الذكاء الاصطناعي التوليدي – التكنولوجيا التي يُتحدث عنها بصخب في وادي السليكون هذه الأيام.

وانخفضت أسهم الشركة بشكل طفيف أثناء الإعلان عن الجهاز الجديد، خلال مؤتمر المطوّرين في أبل بارك، مقر الشركة الرئيسي في كوبرتينو في كاليفورنيا.

وكانت بي بي سي من ضمن وسائل الإعلام الأخرى التي شهدت الحدث، لكنها لم تجرب جهاز أبل الجديد بعد.

بدو جهاز “أبل فيجن برو” مختلفا عن الأجهزة المشابهة المطروحة في الأسواق – فهو يشبه إلى حد كبير نظارات التزلج، أكثر منه شبها بأجهزة مشاهدة الواقع الافتراضي الأخرى.

واستخدمت شركة التكنولوجيا عبارة “الواقع المعزز”، لوصف عمل جهازها الجديد.