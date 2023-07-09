يلين تحذر من خطر حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة

لا تستبعد وزيرة الخزانة جانيت يلين خطر حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، قائلة إنه “مناسب وطبيعي” للنمو المعتدل وأن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية، بحسب وكالة بلومبرج.

قالت يلين في نص مقابلة مع قناة “سي بي إس” ستُبث اليوم الأحد إن مخاطر الركود “ليست بعيدة تماماً عن الطاولة”. وقالت من بكين بعد اجتماعها مع كبار القادة الصينيين، إن نمو الوظائف الشهري يتباطأ كما هو متوقع بعد أن ظل عند “مستوى عالٍ”.

قالت يلين: “لدينا اقتصاد سليم، وسوق عمل كبيرة، وتضخم مرتفع للغاية، ومصدر قلق لنا وللشعب الأميركي، لكنه ينخفض ​​بمرور الوقت”. وأضافت، “آمل، وأعتقد، أننا نسير على طريق لخفض التضخم في سياق سوق عمل صحية، والبيانات التي رأيتها تشير إلى أننا نسير على هذا المسار”.

من المحتمل أن يستمر التضخم في الولايات المتحدة في التراجع في يونيو، لكن مؤشراً رئيسياً لضغوط الأسعار الأساسية لا يزال يسير بوتيرة غير مريحة تجعل بنك الاحتياطي الفيدرالي يميل نحو استئناف رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

ركود اقتصادي في الولايات المتحدة

من المتوقع أن يظهر تقرير حكومي يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك قد ارتفع بنسبة 3.1% عن العام الماضي، وهو أقل معدل سنوي منذ مارس 2021. ومع ذلك، بمجرد إزالة تكاليف الطاقة والغذاء المتقلبة، من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 5% على أساس سنوي. في حين أن هذه ستكون أصغر زيادة سنوية منذ أواخر عام 2021، إلا أنها لا تزال أكثر من ضعف هدف الاحتياطي الفيدرالي، بناءً على مؤشر التضخم الأساسي.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي يوم الجمعة إن صانعي السياسة يسيرون على “المسار الذهبي” لتخفيف نمو الأسعار دون التسبب في ركود في أكبر اقتصاد في العالم، حيث أظهرت البيانات في ذلك اليوم تباطؤاً في نمو الوظائف بما يعني أن سوق المال ما زالت قوية.

زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 209 آلاف في الشهر الماضي -أقل مما توقعه الاقتصاديون- وتم تعديل مكاسب الوظائف خلال الشهرين الماضيين هبوطياً. فيما انخفض معدل البطالة إلى 3.6%، بينما ارتفع متوسط ​​الأجر في الساعة بنسبة 4.4% عن العام السابق.

قال جولسبي إن إجماع جميع المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تقريباً هو زيادة واحدة أو اثنتين إضافيتين هذا العام، والتي قال إنها يمكن أن تأتي في أي من الاجتماعات القادمة في النصف الثاني من العام. يُذكر أن قرار السياسة القادم سيكون 26 يوليو.

العلاقات مع الصين

كانت يلين في زيارة استغرقت أربعة أيام إلى بكين، حيث وصفت المحادثات مع نظرائها الصينيين بأنها تساعد في تقريب العلاقات الثنائية على “أسس أكثر أماناً”.

أدت التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين إلى حرب تجارية متبادلة والقيود المتصاعدة على التقنيات الرئيسية مثل الرقائق.

أخبرت يلين شبكة “سي بي إس” أنه بينما كانت إدارة الرئيس جو بايدن تدرس ضوابط إضافية على الاستثمارات الخارجية، فإنها ستكون “مستهدفة بشكل ضيق للغاية” ولن تؤثر بشكل كبير على الاستثمارات الثنائية مع الصين.

وقالت إنها أثارت في بكين قضية تحرك الصين الأخير لتقييد صادرات معدنين مهمين لصناعة الرقائق وأعادت فتح قنوات اتصال يمكن استخدامها لمناقشة المخاوف.