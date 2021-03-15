اتصالات وتكنولوجيا

«يلا المحدودة» تسجل 235 مليون درهم صافي أرباح خلال العام الماضي

16.4مليون مستخدم نشط شهريًا
محمود جمال 5:14 م, الأثنين, 15 مارس 21 5:14 م, الأثنين, 15 مارس 21

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أعلنت اليوم مجموعة “يلا المحدودة” التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، والمدرجة في بورصة نيويوك عن نتائجها المالية غير المدققة للعام المالي المنصرم 2020.

ووفق البيانات المالية المجموعة، حققت «يلا» خلال العام الماضي أرباحاً صافية بلغت 235 مليون درهم إماراتي قبل احتساب نفقات تعويض الموظفين على أساس الأسهم وبنسبة نمو بلغت 121.3% عن العام 2019 .

فيما حققت المجموعة خلال العام 2020 ايرادات بلغت 495.4 مليون درهم بزيادة تقدر 112.6 % عن العام 2019.

وجاءت إيرادات الربع الأخير من العام الماضي متخطيةً كل التوقعات لتحقق نمواً بنسبة 150.9٪ على أساس سنوي لتصل إلى177.3 مليون درهم ، بينما وصل صافي الربح غير المطابق للمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً إلى 85.5 مليون درهم إماراتي بنسبة نمو بلغت 181.6٪ في حين ظل صافي هامش الربح غير المطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مرتفعًا بنسبة 48.5٪.

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وارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهريًا بنسبة 295.4٪ من 4.2 مليون في الربع الأخير من العام 2019 إلى 16.4 مليون بنهاية الربع الأخير من العام 2020.

وتعليقاً على هذه النتائج قال يانغ تاو رئيس مجلس إدارة مجموعة “يلا المحدودة” لقد كان العام المنصرم رغم تحدياته الكبيرة عاماً مميزاً في تاريخ مجموعتنا، فقد بتنا أول شركة تكنولوجية أحادية القرن “يونيكورن” في دولة الإمارات العربية المتحدة يتم إدراجها في بورصة نيويورك (NYSE)، وكانت هذه الخطوة فارقة ومبعث فخر لنا جميعاً ، وكان هذا الإنجاز الذي لم يكن ليتحقق لولا الدعم اللامحدود الذي حظينا به من حكومة دولة الإمارات والبيئة الإستثمارية الناضجة التي وفرتها لنا، بالإضافة إلى تميز أعمالنا وجهودنا الحثيثة ومثابرتنا المستمرة، فعلى صعيد عملياتنا التشغيلية، شهدت المجموعة زخماً قوياً للنمو في جميع المجالات وواصلنا توسيع قاعدة عملائنا ودعم قدراتنا المالية.

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وأضاف تاو : لابد هنا من الإشارة إلى أن عملية الاكتتاب العام الناجحة التي تمت في دبي قد ولّدت وعياً كبيراً حول منصات يلا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أضف الى ذلك جهود فريق التسويق الدؤوبة في إطلاق وإدارة حملات مبتكرة حققت صدىً واسعاَ، كل ذلك أسهم بشكل واضح في زيادة عدد المستخدمين النشطين شهريًا لمنصاتنا بنسبة 15.0٪ على أساس ربع سنوي ليصل إلى 16,413مستخدم نشط شهرياً بنهاية الربع الأخير من العام 2020.

من جهته قال صيفي إسماعيل رئيس “مجموعة يلا المحدودة”: لدينا تفاؤل كبير مع دخولنا عام 2021 والتي ستكون بالتأكيد سنة مهمة في تاريخنا، فقبل حوالي خمس سنوات، قمنا في يلا بتحديد جدوى إطلاق منصات تواصل اجتماعي صوتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي أثبتت فاعليتها، وتخصصنا منذ ذلك الحين في بناء وإدارة منصات وتطبيقات اجتماعية صوتية وخدمات ترفيهية رقمية.

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وأضاف إسماعيل : إننا نتطلع بشغف كبير لرؤية المزيد من الأشخاص يستفيدون من مزايا المنصات الصوتية التي نوفرها، ونؤكد مرة أخرى حرصنا على استكشاف المزيد من الفرص الجديدة لتطوير وسائل الترفيه الرقمي والشبكات الاجتماعية الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتطبيق ما اكتسبناه من خبرات متراكمة في منصة شاملة وجامعة تضم خصائص ومميزات تناسب مختلف المستخدمين.


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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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