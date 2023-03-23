«يقدم دعما ماليا للمنشآت الصناعية».. انطلاق برنامج المسابقات السنوي «اكسب مصنع» على الفضائية المصرية

انطلق برنامج المسابقات السنوي “اكسب مصنع” على شاشة الفضائية المصرية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بمشاركة اتحاد الصناعات والقطاع المصرفي وجمعيات رجال وسيدات الأعمال.

وقالت الفضائية المصرية في بيان إن البرنامج يقدم جوائز مالية قيمة لأصحاب المنشآت الصناعية، ويفتح لهم أبواب التواصل مع مقدمي الخدمات من جهات حكومية وخاصة ومنظمات الأعمال.

وفكرة البرنامج عبارة عن مسابقة تنموية للمشروعات الصناعية الناشئة ويتسابق فيها المشاركين على جوائز مالية يفوز بها المتسابق، إضافة إلى الدعم اللوجيستي المقدم لكل المشاركين بأفكارهم ومشروعاتهم الصناعية.

وتتكون لجان تحكيم برنامج إكسب مصنع من الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، أحمد فاروق مبادرة رواد النيل، أحمد الليثي ناصف، عضو مجلس إدارة الشرقية للدخان، أحمد حسين، هيئة الرقابة المالية والمشرف على التمويل متناهي الصغر، أحمد طاهر، استاذ الجامعة الأمريكية، يمنى الشريدي، رئيس جمعية سيدات أعمال مصر، صلاح مبروك، رئيس جمعية رجال الأعمال بالغربية، معتز بهاء الدين، رئيس المطور الصناعى سي بي سي، معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أحمد عبد الرازق، مستشار الهيئة العربية للتصنيع ورئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، هبة لبيب، الرئيس التنفيذي لمبادرة رواد النيل، وخبير الحسابات سالم سعيد.

البرنامج من تقديم الاعلامى حسين معوض، واخراج تامر هارون، وانتاج ماجيك ميديا، ويدخل السباق الرمضانى للعام الثالث على التوالى، ويذاع الحادية عشر ونصف مساءً على الفضائية المصرية.