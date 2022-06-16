يقدم بـ5 قروش.. مساعد أول وزير التموين : سعر رغيف الخبز المدعم تكلفته تصل إلى جنيه بعد ارتفاع أسعار القمح

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن ارتفاع أسعار القمح عالميًّا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أسهم فى رفع تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم إلى جنيه للرغيف، بدلًا من 75 قرشًا، ويقدم للمواطن بـ5 قروش فقط.

وأكد عشماوي، خلال كلمته بمؤتمر بعنوان “الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية”، أن مصر تعدّ أكبر مستورد للأقماح على مستوى العالم، إذ نستورد ما يقرب من 11 و12 مليون طن سنويًّا.

وأضاف أن المخابز التابعة للتموين تنتج يوميًّا ما يقرب من 275 مليون رغيف، لتوفير الخبز بشكل يومي للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

كان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي، قد قال، في وقت سابق، إن ‏المواطن من حقه صرف حصته من الخبز المدعم “يوم بيوم”، ‏

مشيرًا إلى أن الدولة تدعم رغيف الخبز بما يزيد عن 66 ‏مليار جنيه سنويًّا، بواقع يصل إلى 5.5 مليار جنيه شهريًّا، ‏ومن ثم فإن القرارات التي تُتخذ تأتي للحفاظ على الدعم ‏المقدَّم للمواطن على بطاقة الدعم وضمان وصول الدعم إلى ‏مستحقّيه.