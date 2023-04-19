يقترب عدد مصابي الزهايمر بمصر من 400 ألف.. برلماني يطالب برعاية أفضل لكبار السن

تلقى المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، ردا من وزارة الصحة والسكان على سؤاله الخاص بعدد مصابى الزهايمر فى مصر واليات التعامل معهم.



وكان النائب قد قام بحضور عدد من الندوات والمؤتمرات المختصة بمرضى الزهايمر ، وقام بإرسال السؤال تقديرا لجهد كبار السن فى خدمة مصر، ومراعاة لظروفهم الصحية.



وجاء رد الوزارة والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ، بأن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أصدر بيان يوضح أن 6.9% هي نسبة المسنين في مصر عام 2014 وجاءت أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالمسنين في مصر، و إن إجمالي عدد المسنين 5.8 مليون مسن 2.8 ملیون ذكر، و3 ملايين من الإناث، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 11.5% عام 2031 ، أي حوالي 11 مليونا ويمثل الزهايمر نحو 70% من حالات الفشل العقلي في العالم ، بالنسبة لمصر في الوقت الحالي يوجد حوالي 400 ألف مريض ونتوقع أن يصل الرقم ‘لى 800 ألف في عام 2030 ، علماً بأنه تسجل حالة دمنشيا جديدة في العالم كل 3 ثوان حسب التقرير السنوي لمنظمة الصحة العالمية عام 2020.



بالنسبة للتوزيع الجغرافي فيما يتعلق بعدد المرضى في المحافظات قامت جامعة أسيوط بعمل حصر لكبار السن في مصر العليا وكانت النتائج التي نشرت في المجلة المصرية لطب الأعصاب والطب النفسي وجراحة المخ والأعصاب سنة 2019 أظهرت النتائج أنه :-



في الخارجة محافظة الوادي الجديد 2.26 % للسكان فوق الخمسين و 18.48 % للسكان فوق الثمانين ، في مدينة القصير محافظة البحر الأحمر 2.1% للسكان فوق الخمسين و3.38% للسكان فوق الستين.



وفي المناطق الصحراوية في صعيد مصر 1 % للسكان فوق الخمسيين و 9.7 % للسكان فوق الثمانين وتمثل نسبة مرض الزهايمر 1 % من عدد السكان وتزداد النسبة بزيادة السن حيث تمثل 0.34 % فوق سن الخمسين وتصل إلى 9.74 % فوق سن الثمانين.



وبناء عليه تم تفعيل العمل بإدارة طب نفسى المسنين وتمت موافقة وزير الصحة والسكان على مقترح خطة رعاية مرضى الزهايمر بمصر وهي :-