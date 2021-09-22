سيـــاســة

يقام 29 نوفمبر.. وزير الإنتاج الحربى يتفقد الأسلحة المشاركة فى معرض الدفاع EDEX 2021  

حيث جاء ذلك بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (200 الحربى) التابع للوزارة، فى إطار الإعداد والتجهيز لإقامة المعرض فى نسخته الثانية على أرض جمهورية مصر العربية
أحمد اللاهوني 2:56 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21 2:56 م, الأربعاء, 22 سبتمبر 21

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قام المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى يرافقه المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة بتفقد معروضات وزارة الإنتاج الحربى من الأسلحة والمعدات والذخائر والتى سوف تشارك بها فى المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ” EDEX 2021 “، حيث جاء ذلك بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (200 الحربى) التابع للوزارة، فى إطار الإعداد والتجهيز لإقامة المعرض فى نسخته الثانية على أرض جمهورية مصر العربية.

وأكد الوزير “مرسى” أن المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ” EDEX 2021  ” سيقام فى الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر 2021، بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

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وذكر أنه من المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من 400 عارض من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من ( 30 ) ألف زائر.

وأضاف أن المعرض يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية.

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وأشار إلى أن هذا المعرض يأتى لفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم فى مجال الصناعات العسكرية، حيث أصبح معرض إيدكس مظلة دولية فاعلة لإستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية في العالم. 

وأكد الوزير، أن الهدف الرئيسى لوزارة الإنتاج الحربى هو تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والمعدات والذخائر، مشيراً إلى مدى النجاح الذى حققه المعرض فى نسخته الأولى والتى وضعته ضمن أفضل معارض السلاح على المستوى العالمى.

 من جانبه صرح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، محمد عيد بكر، بأنه من المتوقع أن يتطور المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ” EDEX 2021  “حجماً وقوة فى نسخته الثانية بالمقارنة مع النسخة الأولى والتى حقتت نجاحا منقطع النظير.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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