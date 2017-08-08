يفعلها الكبار على حساب الصغار

كان العالم منقسماً خلال الحرب الباردة بين معسكرين ينضويان فى نظام دولى «ثنائى القطبية».. يقوده كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفيتى (السابق)، ومع توالى إخفاقات «الأحادية الأميركية» منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضى، فقد تعددت اللا قطبيات فى العالم دون نظام يحكم حركتها ما أشاع الفوضى فى أرجاء المعمورة.. سواء جراء تنافس الأقطاب السابقة الساعية للحفاظ على مراكزها المنحسرة، أو بسبب قطبيات قديمة تتطلع إلى استعواض ما فاتها من زمن الاحتكار الثنائى (واشنطن- موسكو) -1945 1990، أو من سعى اقتصادات ناشئة فى العقدين الأخيرين.. تتطلع إلى الدخول إلى نادى الكبار، ولتنتظم تلك المجموعات لـ(الثلاثية) عند إدارة الصراع التنافسى فيما بينهم، برغم تباين منطلقات أطرافها السياسية والتجارية، من خلال منظومات.. أهمها مجموعة الدول الصناعية الكبرى.. ومجموعة دول العشرين.. وما إلى ذلك من مجموعات أخرى (…) تهدف إلى تنظيم الصراع عبر تعاون محسوب.. لئلا يشطح جموح الاستقواء بأحدهم أو بعضهم إلى الدخول فى اصطدامات بينية غير متوقعة ولا مرغوب فيها، كل الكبار فيها خاسر، إلا عن تصدير خلافاتهم وتنافساتهم- إذا احتدمت- إلى وكلاء مختارين من الدول الصغرى تنوب عنهم اقتتالاً وتدميراً.. لحساب هذا القطب الدولى أو ذاك.. الذى يكتفى عندئذ بالتحريض والتمويل والتسليح.. فيما لا يدخر فرقاء الصغار وسعاً – كالعميان- للاقتتال فيما بينهم تحقيقاً لمصالح الكبار.

إلى ذلك، يمكن النظر إلى ما يحدث فى العالم العربى بخاصة على اختلافه.. من تلك الزاوية، صراع الكبار على حساب صغار، إذ يفرض الكونجرس الأميركى على سبيل المثال عقوبات جديدة على روسيا.. فيما البلدان على استعداد لمواصلة الحوار، وفقاً لما صرح به وزير الخارجية الروسى بعد لقائه مع نظيره الأميركى على هامش مؤتمر مجموعة «آسيان» فى مانيالا 6 أغسطس الحالى، مؤكداً «أنه لا بديل عن ذلك»، كما تحضّ المستشارة الألمانية دول أوروبا على رفض العقوبات الأميركية على روسيا، فى الوقت الذى تقوم فيه موسكو بدورها على إقصاء 750 من العاملين فى السفارة والقنصليات الأميركية، فيما تمر العلاقات الأوروبية- الأمريكية من جانب ثالث بمنعطفات غير عادية قد تهدد وحدة حلف شمال الأطلنطى.. ما يدفع دولاً أوروبية بقيادة ألمانيا للعمل على تشكيل جيش أوروبى خاص بالقارة.. لتأمينها وأهدافها ذاتياً، هذا وبينما تتفق أميركا والصين على عقوبات تقتطع مليار دولار من إيرادات كوريا الشمالية- فى إطار تطويعها- فإن واشنطن فى المقابل ربما تغض الطرف عن طموحات بكين التوسعية فى بحر الصين الجنوبى- على حساب دول (صديقة) للولايات المتحدة، أما عن مواقف الكبار من أزمات الشرق الأوسط (..) فإنها لا تكاد تتفق بشأنها إلا سرعان ما تتعارض، وهلم جرا، سواء كان ذلك على النحو المشهود بشأن الاتفاق النووى الإيرانى أو بالنسبة لدور تركيا «الأطلسي» أو سواء فى معالجات غير مجدية لأزمات العراق وسوريا ولييبيا إلخ، إذ تمثل الخلافات بين الكبار- خاصة تلك المستحدثة بين موسكو وواشنطن- عوائق متجددة حيال تسويات تلك الأزمات التى تكتوى بلادها المأزومة بنيران الحروب الأهلية طوال السنوات الأخيرة، يزيدها تأزماً أن الغرب وروسيا أمام مفترق طرق يتساومون على اقتسام الغنائم من الصغار، إلا أن هذه المعادلة الاستثنائية التى يؤمن بها الكبار، فى أحقيتهم لإدارة العالم فى زمن «الثنائيات القطبية».. قد لا تجدى ذات المنفعة فى عالم تعددت فيه الأقطاب على النحو سالف الذكر، تهدد باصطدامهم، وبالانتقال بهم من طور المناوشات المحسوبة فى العقود السابقة إلى طور الواقع التصادمى فى القرن 21، حيث الاحتمال راجحًا نحو خلافات غير محسوبة بين الاتحاد الأوروبى وأميركا.. وبين الأخيرة وروسيا والصين اللتين بدورهما تجريان حالياً مناورات مشتركة فى بحر البلطيق، إذ قد تنفلت الأمور لسبب أو آخر.. ما قد يؤدى إلى حروب بينية بين الكبار، حيث باتت جيوشهم وجهًا لوجه فوق أرض الأزمات أو على جوارها.. فيما لا تستثنى مسارح عملياتهم- بصورة أشد- أراضى وثروات الصغار.

