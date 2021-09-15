سيـــاســة

«يفرض على إثيوبيا التوصل لاتفاق».. مصر ترحب ببيان مجلس الأمن حول سد النهضة

البيان شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.
المال - خاص 10:51 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21 10:51 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

رحبت مصر بالبيان الرئاسي الصادر اليوم الأربعاء عن مجلس الأمن، في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، مؤكدة أنه يفرض على إثيوبيا التوصل لاتفاق حول سد النهضة .

وأكدت الخارجية في بيان أن البيان شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.

اقرأ أيضا  انتفاضة في البرلمان ضد طبيب أجبر ممرضًا على السجود لكلب


كما شجع البيان الرئاسي المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.


ويأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن بحسب بيان الخارجية تأكيداً للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.

اقرأ أيضا  السيسي: الوعي والتنمية العالية للفكر أساس بناء المجتمع


وأكدت مصر على أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الأفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.
——

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

بيان من مجلس الأمن يدعو إثيوبيا والسودان ومصر لاستئناف مفاوضات سد النهضة

المال - خاص 10:46 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

«ستراجع الملفات».. إثيوبيا: مستعدون لاستئناف مفاوضات السد في أسرع وقت ممكن

المال - خاص 10:45 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

90 طلب إحاطة و120 ساعة عمل.. بالأرقام ننشر تقرير أداء لجنة الشباب بمجلس النواب

ياسمين فواز 9:14 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

رئيس مجلس النواب : نقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب

ياسمين فواز 8:25 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية ضمن فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2021

أحمد اللاهوني 7:02 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

وزير الدفاع يشهد أنشطة تدريبية ضمن فعاليات التدريب المشترك «النجم الساطع 2021»

أحمد اللاهوني 6:41 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21