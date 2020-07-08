«تنظيم الاتصالات» يفرض رسوماً على تركيب «GPS» فى سيارات الدفع الرباعى

ألزم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مستوردى السيارات فى مصر بسداد رسوم جديدة على تركيب أجهزة التتبع الآلى للمركبات «GPS» فى الطرازات المستوردة المزودة بأنظمة الدفع الرباعي، تقدر بنحو 3500 جنيه، شاملة تكلفة الجهاز نفسه.

من جهته، قال منتصر زيتون، عضو لجنة تسيير الشعبة العامة للسيارات وأحد مستوردى المركبات، إن الرسوم الجديدة تخص عمليات تسليم أجهزة الأنظمة الملاحية المزودة لسيارات الدفع الرباعي، بخلاف تحصيل رسوم إدارية أخرى تصل إلى 2400 جنيه، تتحملها الجهات المستوردة والأفراد.

وتتولى الشركة المصرية لخدمات التتبع الآلى وتكنولوجيا المعلومات «ETIT» بيع أجهزة الـ»جى بى إس» لصالح العملاء والشركات العاملة فى السوق المحلية بموجب ترخيص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وأكد مصدر مسئول فى قطاع الاتصالات أن القرار دخل حيز التنفيذ منذ أيام، ويأتى الجهاز مزودًا بشريحة داتا للاتصال بخدمة الانترنت لإتاحة خدمة تحديث الموقع الجغرافى بصفة دورية وباستمرار.

وأوضح المصدر لـ«المال» أن مالك السيارة يحصل على خطاب من معرض السيارات برغبته فى تركيب جهاز «GPS» على أن يقدم الطلب إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للحصول على موافقة مسبقة ثم يتوجه للوكيل للتركيب قبل الشروع فى إجراءات ترخيص المركبة.

كانت مصلحة الجمارك قد اشترطت فى أغسطس من العام الماضى على وكلاء ومستوردى سيارات الدفع الرباعى تركيب أجهزة تتبع مع ضرورة اعتمادها من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قبل الإفراج الجمركى عن فئات «4WD» المزودة بأجهزة «DVD-PLAYER» التى تحتوى على أجهزة الملاحة «GPS».

وتتوافر العديد من سيارات الركوب فى مصر المنتمية لفئة الدفع الرباعي «4WD» ومنها علامات «لاند روفر، وجيب، وبيجو، وسوبارو، وأودى، وهوندا، وفولفو، وفيات».

كتب- محمود جمال وأحمد عوض: