مصر الوسطى تنهي تطوير كهرباء قرية سدس الأمراء ببني سويف

تستعد محافظة بني سويف لافتتاح مشروعات في عدد من القري التابعة لها أبرزها قرية سدس الأمراء ضمن مبادرة حياة كريمة، فيما انتهت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء من تطوير كافة شبكات الكهرباء في القرية.

وعلمت المال من المهندس أحمد قرني وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة بني سويف، أن اجمالي الاستثمارات التى تم ضخها لتطوير شبكات الكهرباء يصل إلى 54 مليون جنيه في قرية سدس الأمراء التى سيتم افتتاح عدد من المشروعات بها غداً السبت 16-9-2023.

وأضاف وكيل وزارة الكهرباء ببني سويف ، أن دور الشركة يتمثل في الإشراف والرقابة واستلام المشروعات التى يتم تنفيذها بمجال الكهرباء ، موضحاً ان التنفيذ تم عن طريق مناقصات تم طرحها على الشركات والموردين والمقاولين العاملين بالقطاع ، حيث تم تركيب 8 أكشاك جديدة بالمحولات.

وأوضح انه تم أيضاً تركيب 1500عمود انارة وتركيب 1500 كيلو متر كابلات موصلات جهد منخفض ، كما انه تم ايضا تطوير الشبكة القائمة ضمن اعمال التطوير ، وتم انشاء مصدر احتياطي للتغذية الكهربائية جهد متوسط ضمن اعمال التطوير.

وشهدت القرية الانتهاء من تنفيذ مشروع انشاء موقف السيارات على مساحة 860 متر على الطريق الدائري لخدمة أهالي القرية وتوابعها ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقال قرني أنه يتم أيضاً تطوير عدد من القري ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بما يصل لنحو 66 قرية في محافظة بني سويف وتقع تلك القري في مراكز (ناصر بواقع 20قرية ) ومركز (ببا بواقع 46 قرية).

وتتبع شركة مصر الوسطى الكهرباء وزارة الكهرباء ويقع في نطاقها عدة قطاعات على مستوى الجمهورية فى خمس محافظات هى (الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد)، ويصل عدد مشتركيها إلى 4 مليون، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼر.