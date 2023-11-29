«يعمل في مطعم».. التحقيق في استغاثة «أب» في غياب نجله بالبحيرة

توصلت أجهزة الأمن إلى ملابسات ما تداول عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن استغاثة حول تغيب طفل بمحافظة البحيرة.

وبالفحص اتضح أنه تبلغ لمركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة من أحد الأشخاص، عن تغيب نجله طالب -مقيم بدائرة المركز- عن المنزل.

وفي وقت لاحق، حضر والد المتغيب وأفاد بعودة نجله للمنزل، وأقر بأنه كان متواجدًا خلال فترة غيابه بمدينة طنطا للعمل بأحد المطاعم دون علمه، ولم يتهم أحد بالتسبب في غيابه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.