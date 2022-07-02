يعمل بالكهرباء.. السعودية توقع عقد تصميم قطار العلا السياحي (صور)

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عقد تصميم قطار العلا ، مع مجموعة “سيسترا” الرائدة في مجال النقل العام، وفق ما ذكره موقع قناة العربية.

وأوضحت أن هذه الخطوة تعزز من تحقيق التنمية الشاملة في العلا، والذي سيربط المحافظة عبر عدد من المحطات والمسارات، ومنها المعالم والمواقع التراثية التاريخية.

ويمتد مسار “قطار العلا”، بطول 50 كيلو متراً، يبدأ من مطار العلا الدولي جنوباً إلى مدينة الحِجر شمالاً.

وسيتم تصميم عربات القطار بتصاميم مستوحاة من الإرث الطبيعي والتاريخي لمحافظة العلا .

ويأتي هذا الإعلان في سبيل تحقيق رؤية العلا في تحقيق رؤيتها الطموحة بتحويل محافظة العلا إلى وجهة عالمية للسياحة وأكبر متحف حيّ في العالم.

تصميم قطار العلا

وبحسب “العربية” يتوافق إعلان عقد تصميم قطار العلا، مع تطلعات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، للبحث والتطوير والابتكار في المملكة للعقدين المُقبلين.

وتستند التطلعات إلى عدد من الأولويات الرئيسة، ومنها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، واقتصاديات المُستقبل، والتي تراعيها “رؤية العلا” عبر برامجها ومبادراتها ومشروعاتها، لتعزز تنافسية وريادة الوطن عالميًا.

من المتوقع الانتهاء من تصميم أولى المراحل في العام 2023.

وسيتم تقسيم مشروع القطار إلى عدد من المسارات، حيث يربط المسار “الأحمر” الشمالي بين أبرز المناطق السياحية والمواقع الأثرية، ويتيح إمكانية التنقّل بسهولة بين مختلف المواقع الرئيسية المحددة في مخطّط “رحلة عبر الزمن”.

أما المرحلة الثانية، فسوف تمتدّ لغاية جنوب محافظة العلا، مع مسار إضافي بطول 33 كم يصل لغاية المطار الدولي، سعياً لترسيخ مكانة العلا كمركز نقل بارز.

وتم تحديد مسار قطار العلا، بشكل يدعم وصول المشاة، وإتاحة الدراجات الهوائية المشتركة والدراجات الإلكترونية، وكذلك المركبات الكهربائية.

ويُعد مشروع “قطار العلا” أحد المشروعات الجوهرية في مخطط “رحلة عبر الزمن”.

وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، من خلال مشروع قطار العلا ، إلى تعزيز الاستدامة في التنقل ومنها تقليل الازدحام في الطرق وخفض مستوى الضوضاء وسيعمل على توظيف الطاقة الكهربائية المستدامة بفعالية .

وسيربط قطار العلا بين المراكز والأحياء والمواقع التراثية والمواقع السياحية، وسيقدم تجربة سياحية تحتفي بجمال البيئة الطبيعية.