يعقوب يشارك فى اجتماعات الإنفاذ الدولى لقوانين حماية المستهلك بواشنطن

أحمد اللاهونى شارك عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى فعاليات اجتماعات ومناقشات المائدة المستديرة حول الإنفاذ الدولى لقوانين حماية المستهلك خلال الفترة من 10 – 13 أبريل بالعاصمة الأمريكية واشنطن.وقال يعقوب إن الجهاز كان قد تلقى دعوة من وزارة التجارة الأمريكية لحضور اجتماعات المائد

أحمد اللاهونى

شارك عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى فعاليات اجتماعات ومناقشات المائدة المستديرة حول الإنفاذ الدولى لقوانين حماية المستهلك خلال الفترة من 10 – 13 أبريل بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال يعقوب إن الجهاز كان قد تلقى دعوة من وزارة التجارة الأمريكية لحضور اجتماعات المائدة المستديرة بالإضافة إلى ممثلى 8 دول هى (الولايات المتحدة – كندا – إنجلترا – نيجيريا – أستراليا -سنغافورة -الصين -كوريا) بجانب ممثلى منظمة الكوميسا، وذلك بالإضافة إلى الدعوة التى تلقاها الجهاز من مكتب العلاقات الدولية بوزارة التجارة الأمريكية لعقد اجتماع هام ومميز على هامش اجتماعات رابطة المحامين الأمريكيين.

وأضاف أن الاجتماعات قد ناقشت عدداً من الموضوعات حول حقوق المستهلك فيما يخص قضايا التكنولوجيا الحديثة وتحديد أوجه التعاون فى هذا الصدد بين الوكالات والأجهزة المعنية بحماية المستهلك وبصفة خاصة تلك التى خاضت تجارب عديدة خاصة بقضايا التكنولوجيا الحديثة، وتوفير المستوى المناسب لحماية المستهلك من أخطار عمليات الغش والتزوير وكافة الممارسات التجارية غير العادلة، وتحليل السلوك الأكثر ضرراً و تأثيراً على المستهلك فيما يخص قضايا التكنولوجيا الحديثة وتحديد الطرق الفعالة لتوجيه وارشاد المستهلكين فيما يخص مجال الاعمال .

واشار الى انه تم عقد اجتماع جانبى لملتقى الحوار الافريقى على هامش اجتماعات رابطة المحامين الامريكيين لبحث امكانية تنظيم أجندة لجنة حماية المستهلك بالكوميسا مع أعمال ملتقى الحوار الافريقى لعام 2018 برعاية وزارة التجارة الامريكية، كما تم مناقشة عدد من المواضيع المعنية بحماية المستهلك والخصوصية بشأن وجهات النظر الدولية حول الاقتصاد المشارك والتكنولجيا الدولية الحديثة، والاطفال و انترنت الاشياء، ونماذج لمحاكمات صورية.

وأكد ان مصر حريصة على المشاركة فى الاجتماعات الدولية بهدف تعظيم الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، وان الجهاز يسعى الى تعميق التعاون بين الدول الأعضاء والاستفادة من خبراتها فى مجال حماية المستهلك الى جانب التعاون معها فى مكافحة السلع المغشوشة وغير المطابقة العابرة للحدود.