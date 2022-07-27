يعقوب : عوامل محلية وعالمية تصعب التنبؤ بموعد عودة البورصة المصرية إلى الصعود

قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة “ثرى واي” لتداول الأوراق المالية، إن المستويات التى تشهدها البورصة حاليًّا اصطدمت بها كقاع للسوق أثناء أزمة فيروس كورونا، في ظل غياب المحفزات الداخلية آنذاك، لافتة إلى أنه من الصعب التنبؤ بموعد عودة السوق للمستويات المرتفعة التي هبطت منها.

ويقبع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “EGX30” عند مستويات حول 9200 نقطة، بعد تهاويه بواقع 22% منذ بداية العام، وحتى نهاية تعاملات اليوم.

ولفتت رانيا يعقوب إلى أنه من الصعب التنبؤ بموعد عودة السوق لمستويات الـ18000 والـ16000 نقطة التى انحدرت منها، فى ظل تسارع وتيرة التضخم محليًّا وعالميًّا،

ومخاوف استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وعدم التوصل إلى حلول لأزمة الطاقة، خاصة في أوروبا قبل موسم الشتاء، ما سيترتب عليه تداعيات خطيرة على الأسواق العالمية، وبالتبعية السوق المصرية.

وترى رئيس مجلس إدارة شركة “ثرى واي” لتداول الأوراق المالية أنه فى حال صعود الأسواق يؤدي كل اقتصاد حسب قدرته على التعافي من الأزمات.