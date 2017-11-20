يعقوب: العمل على حماية المستهلك في دول الكوميسا

محمد مجدي: قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن ورشة العمل الإقليمية في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا تهدف إلي التعرف على دور الأنظمة والتشريعات القانونية في توفير الحماية للمستهلك من قضايا الغش التجاري التقليدية والإلكترونية والتوعية بقضايا…

محمد مجدي:

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن ورشة العمل الإقليمية في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا تهدف إلي التعرف على دور الأنظمة والتشريعات القانونية في توفير الحماية للمستهلك من قضايا الغش التجاري التقليدية والإلكترونية والتوعية بقضايا حماية المستهلك في القارة الإفريقية وذلك لتطبيقها في دول الكوميسا.

وأضاف يعقوب خلال المؤتمر المنعقد اليوم الإثنين، أن ورشة العمل تنقسم إلى عدة محاور أهمية توعية المستهلكين بحقوقهم وتوعية الشركات بأهمية التنافس بشكل عادل وأخلاقي والتصدي للمممارسات التجارية غير عادلة.