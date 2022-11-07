«يعاني من ضمور بالأعصاب».. حقيقة منشور عن خطف طفل في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن حمل إحدى السيدات طفل يشتبه في أن يكون مخدر بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجاري، تبلغ لقسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة من الأهالي، بتواجد سيدة تحمل طفل يشتبه أن يكون مخطوف بمنطقة الخليفة المأمون.

وبالانتقال تقابلت مع السيدة المشار إليها، وبسؤالها عن شهادة قيد الطفل قررت بأن الطفل الذي بصحبتها هو نجل زوجها.

وأضافت أنها اتصلت به هاتفيًا وحضر في حينه، وقرر بأن الطفل المتواجد مع السيدة المشار إليها هو نجله من زوجته الأخرى، ويبلغ من العمر 5 سنوات، ويعاني من ضمور الأعصاب وقدم ما يفيد ذلك.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.