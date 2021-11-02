يظهر في دور العرض غدا… «فرق خبرة» يتذكر نجمته الراحلة دلال عبد العزيز (صور)

كان من أبرز الحضور في العرض الخاص ، أبطال الفيلم محمد الشرنوبي وهدى المفتي وطه دسوقي

شهدت سي سينما آرابيلا بلازا العرض الخاص لفيلم فرق خبرة بحضور أبطال الفيلم باستثناء الراحلة دلال عبد العزيز إلى جانب نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني والإعلامي.

بدأ عرضه على الشاشة بإهداء إلى روح الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

ومن المقرر أن تصدر شركات إنتاج فيلم كلينك لـمحمد حفظي وLagoonie Film Production لـشاهيناز العقاد نسخة الفيلم بجميع دور العرض غدا 3 نوفمبر.

وكان من أبرز الحضور في العرض الخاص ، أبطال الفيلم محمد الشرنوبي وهدى المفتي وطه دسوقي، والذين حرصوا على تكريم روح الفنانة دلال عبد العزيز بأن يتم التقاط صورهم برفقة بوستر الفيلم الخاص بها من قبل جميع المراسلين الحاضرين.

وحضر أيضاً من فريق العمل، الممثلون سينتيا خليفة وهشام الشاذلي وعلي السبع، بالإضافة إلى مؤلف الفيلم ومخرجه شريف نجيب، ومنتجيه محمدحفظي وشاهيناز العقاد.

كماحضر الشاب عفروتو مغني ومؤلف أغنية الفيلم، ومعه نجم الراب ويجز.

كما تواجد خلال العرض العديد من الفنانين منهم أكرم حسني، أسماء جلال، تامرفرج، حازم إيهاب، محمد مكاوي و والمخرج كريم الشناوي، بالإضافة إلى فريق عمل قناة Peace Cake ، صافي (أحمد صفي الدين)، ويايا (يحيى الصادي)، وحازم راغب ومروان إمام.

الفيلم فريق خبرة يشارك في بطولته النجوم محمدالشرنوبي وهدى المفتي والراحلة دلال عبد العزيز ومحمود البزاوي وطه الدسوقي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب، مؤلف فيلميْ لا تراجع ولا استسلام وأعز الولد.

والفيلم هو أول تجارب شريف الإخراجية، ويعد آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

وتدور أحداث الفيلم عن ناجي، الشاب الحالم الذي يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع سلمى، إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية من خلال كوميديا درامية عن مرحلة النضوج تتابع ناجي وهو يتعلم أن يتحكم في مصيره بعد أن عاش من خلال نظرة المحيطين به له.

الفيلم من إنتاج فيلم كلينك وLagoonie Film Production، وتتولى MAD Solutions مهام التسويق والترويج للفيلم.