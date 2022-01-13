يطرح بالأسواق 18 يناير.. سعر ومواصفات هاتف Honor Magic V

طرحت شركة هونر الصينية رسميًّا أول هواتفها القابلة للطي Honor Magic V، والذي يصنَّف طبقًا لتقارير المراجعة العالمية بأنه من أقوى هواتف الآندرويد خلال 2022

مواصفات هاتف Honor Magic V

يأتي الهاتف بتصميم مشابه لهاتف سامسونج القابل للطي سامسونج جالاكسي Z Fold3 من حيث التصميم ومواد التصنيع في الهيكل والأجزاء الداخلية.

هاتف Honor Magic V مزود بعدد 2 شاشة الأولى عبارة عن شاشة كبيرة قابلة للطي مقاس كبير تصل إلى 8 بوصة من النوع OLED ودقة العرض مقاس 2480×220 بكسل، مع دعم خاصية HDR10+، ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز،

مع حماية من النوع NANO CRYSTAL SHIELD. والشاشة الثانية عبارة عن شاشة أصغر في الحجم وموجودة على الواجهة الأمامية للهاتف.

بالإضافة إلى معالج كوالكوم سناب دراجون ثماني النواة SNAPDRAGON 8 GEN1 ونظام تشغيل آندرويد 12وكاميرا خلفية رباعية العدسات الأولى والرئيسية بدقة 108 ميجا بكسل وبمستشعر من شركة سوني طراز IMX700

إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وبطارية ليثيوم بوليمر بسعة 4500 ملي أمبير ساعة وغير قابل للإزالة.

هاتف Honor Magic V يدعم الاتصال بخدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات وخاصية الشحن السريع SUPER CHARGE بقوة 66 وات، مع مدخل شحن من النوع USB TYPE.

مزايا هاتف Honor Magic V

شاشة كبيرة الحجم مثل الأجهزة اللوحية (التابلت) مقاس 8 بوصة.

شاشة من النوع OLED.

معدل تحديث الشاشة 120 هرتز.

داعم لشبكات الجيل الخامس 5G.

المعالج الأقوى في أنظمة الاندرويد من شركةكوالكوم الأمريكية طراز SNAPDRAGON 8 GEN1.

يأتي الهاتف داعم للشحن السريع SUPER CHARGE بقوة 66 وات.كاميرا خلفية بجودة 108 ميجا بكسل مع مستشعر من شركة سوني طراز IMX70 .

عيوب هاتف Honor Magic V

الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل وليست 50 ميجا بكسل بعكس المنافسين. يأتي الهاتف ببطارية بسعة 4500 ملي أمبير ساعة، وهى صغيرة مقارنة بحجم الجهاز.

سعر هاتف Honor Magic V القابل للطي

ويبدأ سعر هاتف Honor Magic V من 1570 دولار أمريكي، وهو ما يعادل حوالي 24 ألف و700 جنيه مصري، وهو الخاص بأصغر نسخة.

والنسخة الأكبر هي 12/512 جيجابايت فسوف يكون بـ 1725 دولار أمريكي، وهو ما يصل لحوالي 27 ألفًا و135 جنيهًا مصريًّا، وسوف يتم تقديمه في الأسواق، بدءًا من يوم 18 يناير الحالي 2022.