يضم 48 فدانا.. مستشار وزير الزراعة يتفقد مشتل بساتين قها

تفقد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للمتابعة، مشتل بساتين قها، التابع لقطاع الإنتاج، استمرارا لتفقد جميع الأصول المملوكة للوزارة، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتفقد كافة الأصول التابعة للوزارة.

وتبلغ مساحة المشتل حوالي 48 فدانا ونصف الفدان، ويضم عددا من الصوب الخشبية بها شتلات للموالح والعنب والتين والرمان والمانجو، فضلا عن منحل يحتوي على 112 خلية من النحل ومزرعة للإنتاج النباتي وأخرى للإنتاج الحيواني.

وأكد صالح أهمية رفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني، وزيادة أعداد رؤوس تتماشي مع مساحتها لتحقيق العائد الاقتصادي المراد.

وأشار إلى توجيهات وزير الزراعة بضرورة استغلال كافة المساحات الخالية بالمزارع، واستغلال كافة المساحات، الاستغلال الأمثل، ورفع كفاءة الأصول والوقوف على مدي الجدوى الاقتصادية الحالية وتناسبها مع قيمة الأصول ومواصفاتها.