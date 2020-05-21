يضم 4 أطباء.. «فيزيتا» تطلق مركزا لاستشارات «كورونا» بالمجان

أعلنت شركة فيزيتا لتقديم خدمات الرعاية الصحية أونلاين عبر موقعها الرسمي عن تدشين مركز إلكتروني للرد على استفسارات المستخدمين مجانا بشأن أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويعمل المركز يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتي الساعة الثانية عشر ظهرا، ويضم 4 أطباء فى تخصصات مختلفة هم الدكتور رامي عزت أخصائي باطنة، والدكتورة مني عزت أخصائي طب الأسرة، والدكتور ياسر يحيي أخصائي باطنة ، والدكتور محمد قدري أخصائي أمراض الباطنة والقلب . خدمة الاستشارة المجانية لأعراض كورونا من فيزيتا

ويضم موقع فيزيتا أكثر من 120 ألف طبيب و7 آلاف أستاذ واستشاري يعملون فى أكثر من 30 تخصصا.

كما طرحت أيضا الشركة خدمة حجز زيارة منزلية للطيبب لمنزل العميل دون الحاجة للذهاب إلى العيادة تحت شعار “خليك فى البيت والدكتور هيجيلك” ويطلب الموقع الإلكتروني للشركة من المستخدم تسجيل الأسم ورقم الهاتف المحمول ونوع التخصص المطلوب والمنطقة التى يقطن بها . خدمة حجز زيارة منزلية من فيزيتا

وكانت الشركة قد أعلنت فى 12 مايو الجاري عن توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الصحة والسكان لإطلاق حملة توعية ضخمة من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، على أن تتولي فيزيتا حملة إعلامية كبيرة لرفع مستوي الوعي حول تدابير الوقاية والتباعد الاجتماعي فى ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أمس الخميس عن إصابة 774 شخص جديد بالفيروس ، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالعدوي إلي 15.003 ألف حالة فى مصر