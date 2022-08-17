«يضم 29 معملا».. رئيس الوزراء يتفقد مبنى هيئة الرقابة على الصادرات في الدخيلة

خلال زيارته لميناء الدخيلة بالاسكندرية، اليوم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، ومرافقوه مبنى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالميناء.

واطلع رئيس الوزراء فى أجزاء المبنى على الجهود التى قامت بها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الخاصة برفع كفاءة البنية التحتية لمعامل الهيئة بميناء الدخيلة، وما تضمنه ذلك من إنشاء مبنى جديد للمعامل الكيميائية والصناعية لفحص الرسائل الواردة لميناءي الاسكندرية والدخيلة.

وأشار اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن المبنى الجديد تم افتتاحه في شهر فبراير الماضي، ويضم 29 معملاً تغطي كافة مجالات الفحص التقليدية، وعددا من المجالات الجديدة التي تتواجد لأول مرة في مصر والشرق الأوسط .

تم إنشاء عدد 4 معامل متخصصة في مجالات جديدة تشمل البوليمرات، والبلاستيك القابل للتحلل وفحص المنظفات والصابون، بالاضافة إلى فحص الأخشاب ومواد البناء، واختبارات جودة النسيج.

وأضاف اللواء عصام النجار أن المبنى الجديد يتكون من 4 طوابق، يضم الطابق الأرضي 5 معامل في مجالات فحص المنتجات البترولية، والكيماويات الأمنية، والكابلات الكهربائية، وقواطع التيار المنزلية بالإضافة إلى مقابس ومفاتيح الإنارة والشاسيهات الكهربائية .

ويتضمن الطابق الأول 10 معامل متخصصة، تضم معامل فحص الكرتون والمنتجات الورقية والاختبارات الكيميائية على المنتجات الغذائية، والخصائص الطبيعية للمنتجات ، ومعمل الفيروسات البيولوجية.

فيما يتضمن الطابق الثانى 8 معامل تشمل مجالات البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل، وتقدير بقايا العناصر الثقيلة وفحص التبغ والسجائر، وفحص الأخشاب ومواد البناء بالإضافة إلى فحص البصريات، واختبارات الكيمياء الصناعية فضلاً عن إختبار المنظفات، وفحص الدهانات والأحبار والأدوات الكتابية.

كما يضم الطابق الثالث للمبنى 6 معامل متخصصة فى مجالات تقدير متبقيات المبيدات، وتقدير السموم الفطرية، وتقدير المواد المضافة بجانب فحص النسيج والجلود ولعب الأطفال، والفريون، والمعايرة .

وتفقد رئيس الوزراء معمل البلاستيك القابل للتحلل، والذي يدعم استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر المناخ العالمي “COP27” ، ومعمل الحبوب حيث يعد المعملان ضمن منظومة المعامل المركزية بالميناء.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح، تم الإشارة خلاله إلى أن معمل البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل يُعد أحدث المعامل التى أنشأتها الهيئة مؤخراً، حيث يقوم بفحص المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل طبقاً للمواصفات العالمية، ومنها المنظفات القابلة للتحلل والمنتجات النسيجية الحاصلة على علامة الإيكولوجية.

ويساهم فى تحديد نوع خامة البلاستيك، وتحديد إذا كان البوليمر مُعاد تدويره من عدمه، واختبار مقاومة الأحماض والقلويات المخففة لأدوات المائدة من اللدائن، وكذا اختبار مقاومة الحرارة المنخفضة والحرارة الجافة لأدوات المائدة من اللدائن.

وتمت الإشارة إلى أن معمل الحبوب يُعد مسئولا عن فحص جميع اختبارات الخصائص الطبيعية للسلع الغذائية وبصفة خاصة الحبوب، وهو مجهز بأحدث الأجهزة السريعة ذات التقنية العالية، ويعتبر نسخة من معمل GIPSA الأمريكى المتخصص فى فحص الحبوب، إضافة إلى أنه حاصل على شهادات الأيزو 17025 /2004، الأيزو 17025/2017 من المجلس الوطنى للاعتماد فى جميع اختبارات فحوص القمح. ـــــ