يضم لوحات ومنحوتات تمزج بين الحاضر والماضي.. مدينتي تستضيف معرض «الأبد هو الآن»

يستضيف أوبن إير مول- مدينتي معرضًا فنيًّا بمناسبة ختام النسخة الثالثة من المعرض الدولي “Forever Is Now 03″، الذي نظمته مؤسسة “آرت دي إيجيبت” في منطقة هضبة الأهرامات، بمشاركة فنانين من مختلف دول العالم.

ويضم المعرض أعمالًا فنية مختلفة ومتنوعة بين لوحات ومنحوتات وغيرها من الأعمال الفنية المعاصرة التي تعتمد على المزج بين الحاضر والماضي. ويهدف المعرض إلى الترويج لمصر كوجهة سياحية وثقافية مميزة.

ويقام المعرض الفني في أوبن إير مول، في الفترة من 2 إلى 9 ديسمبر، تحت إشراف وزارتي السياحة والآثار، والخارجية، والمنظمة الوطنية المصرية لمنظمة اليونسكو.

فعاليات المعرض

ويقام المعرض الفني في مدينتي، برعاية مجموعة طلعت مصطفى، في ضوء رؤية المجموعة لأن تصبح مدينتي منارة للثقافة والفنون في شرق القاهرة، من خلال استضافة وتنظيم فعاليات ثقافية وفنية تسهم في نشر الفن والإبداع وتبادل الثقافات بين الشعوب.

نماذج سابقة

حيث استضافت مدينتي، خلال الأعوام الماضية، 5 نسخ لسمبوزيوم دولي للنحت، بمشاركة أشهر فناني النحت في العالم، وكانت من أهم الملتقيات الإبداعية في مصر، ما يسهم في تشجيع الشباب على تنمية المواهب والقدرات الفنية.

كما استضافت معرضًا للكتاب تحت رعاية وزارة الثقافة والهيئة المصرية للكتاب لتشجيع السكان على القراءة.

كما تستضيف ندوات ثقافية بشكل دوري، كل ذلك إيمانًا من مجموعة طلعت مصطفى بأهمية نشر الفن والثقافة بين قاطني المدينة، وبناء الهوية الثقافية للأجيال القادمة ورفع الوعي وخلق أجيال من المبدعين، بما يوفر عناصر جودة حياة ويحقق مفهوم الاستدامة في مدينتي، ويسهم في بناء الإنسان وتنمية المجتمع في كل المجالات.