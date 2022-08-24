يضم تسع أيقونات أبرزها للسيدة العذراء.. افتتاح معرض مؤقت بمتحف سوهاج القومي

افتتح متحف سوهاج القومي معرضًا مؤقتًا تحت عنوان “كنوز سوهاج المنسية”، وذلك بالتعاون مع منطقة الآثار الإسلامية والقبطية بسوهاج، وأديرة سوهاج الأثرية.

قال علاء القاضي، مدير عام متحف سوهاج القومي، إن الهدف من إقامة هذا المعرض هو تسليط الضوء على الأيقونات القبطية غير المسجلة ‏والموجودة داخل أديرة سوهاج الأثرية؛

حيث يضم المعرض تسع أيقونات؛ من أبرزها أيقونتان تمثلان السيدة العذراء ‏وهي تحمل السيد المسيح، ‏وأيقونة رئيس الملائكة ميخائيل، وأيقونة الملاك غبريال، وأيقونة الأنبا بسادة والأنبا ‏أباديون.‏

وأشار مدير عام متحف سوهاج القومي إلى أن جميع تلك الأيقونات يتم عرضها لأول مرة داخل المتحف، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 20 سبتمبر 2022.