أسواق عربية

يضم الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا.. السعودية تعلن عن اتفاق تصنيع ضخم

أعلنت الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة "وهج"، عزمها تصنيع وتصدير مجموعة متنوعة من قطع غيار الطائرات لشركة هانيويل ايروسبيس في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا. وتعد "وهج" إحدى الشركات الحاصلة على اعتماد AS9100 في المملكة، وتعمل في مجال تصنيع مكونات آلية…

محمود خاطر 6:48 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21 6:48 م, الثلاثاء, 16 نوفمبر 21

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أعلنت الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة “وهج”، عزمها تصنيع وتصدير مجموعة متنوعة من قطع غيار الطائرات لشركة هانيويل ايروسبيس في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا.

وتعد “وهج” إحدى الشركات الحاصلة على اعتماد AS9100 في المملكة، وتعمل في مجال تصنيع مكونات آلية عالية الدقة ومجموعات وأجزاء فرعية لصناعات الطيران.

وكجزء من هذه الاتفاقية، ستزود شركة “وهج” قطع غيار المعدات الأصلية لشركة هانيويل، التي تدخل في منتجات مثل العجلات والمكابح وأنظمة الطاقة والمحركات والأنظمة الجوية والحرارية ووحدات الطاقة المساعدة للعديد من المنصات الرئيسية، بما في ذلك إيرباص 350 و330 و320 نيو، وبوينج 737MAX و777؛ داسو فالكون 8 × /M1000 ، وماكدونيل دوغلاس 11.

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الجدير بالذكر أن السعودية تستهدف بقيادة الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.

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بقلم محمود خاطر

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