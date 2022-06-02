يصل سعرها لـ 2.4 مليون جنيه.. التفاصيل الكاملة لوحدات «بيت الوطن» في سور مجرى العيون

في قلب القاهرة القديمة تقع منطقة سور مجرى العيون والتي تم تأسيسها في عهد الدولة الأيوبية، ومع مرور السنوات عانت المنطقة من الإهمال بسبب الزحف العمراني غير المخطط، لتتحول إلى ورش لصناعة الدباغة، تم نقلها لمنطقة العاشر من رمضان، بعد أن قررت الدولة أن تُخضعها لعملية التطوير التي تشهدها “القاهرة التاريخية”.

انطلقت عملية التطوير في مارس عام 2021 وبدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعمالها لتطوير محيط سور مجرى العيون، كجزء من مشروع متكامل لتطوير المنطقة.

وأكدت حينها أن عملية التطوير تشهد مراحل عدة من بينها الجزء الترفيهي على مساحة 16 فدانا، علاوة على أسواق متنوعة تشمل الحرف التراثية وغيرها من الصناعات اليدوية.

كما أعلنت الحكومة عن إنشاء منطقة للمسرح والفنون ودور للسينما وفنادق ومطاعم، جميعها تتمتع بالطابع الإسلامي في عملية تصميمها كجزء من مكونات المنطقة التاريخية.

يبلغ عدد الوحدات السكنية 1924 وحدة، لعدد 79 عمارة جميعها على التراث الإسلامي، وقالت الوزارة حينها إن مساحة الوحدة تصل لـ150 مترا مربعا، في حين تصل المساحة الإجمالية للمنطقة التي تم تطويرها لـ 95 فدانا.

الثلاثاء الماضي أعلنت وزارة الإسكان فتح باب الحجز بالمرحلة الثامنة لما يعرف بمشروع بـ”بيت الوطن” للمصريين بالخارج، وكان لوحدات مشروع تطوير سور مجرى العيون نصيبا من هذا الطرح.

وأشارت الوزارة إلى أن سعر المتر في وحدات “سور مجرى العيون” سجل ما يقرب من 16 ألف جنيه، وبما يعادل 885 دولارا أمريكيا، على أن تكون عملية الحجز والسداد بالعملة الأجنبية “الدولار”، وهو ما يعني أن سعر الوحدة قد يصل حتى 2.4 مليون جنيه مصري، بالإضافة لـ 5% وديعة صيانة.

وشملت عملية الطرح عدد 28 وحدة سكنية، جميعها في عمارة واحدة تحمل الرقم 56 بالمشروع الذي يشهد إقامة 79 عمارة سكنية.

مواصفات المشروع

بحسب ما أوردته وزارة الإسكان في بيانات سابقة فإن عدد من المواصفات سيتمتع بها مشروع سور مجرى العيون، يأتي على رأسها:

تشطيب فاخر للوحدات السكنية.

تصل مساحة الوحدة الواحدة لـ150 متر بالخدمات و 125 متر بدون الخدمات.

طرح الوحدات بشكل استثماري لتغطية نفقات المشروع.

كل العمارات بها أسانسير ومدخل واحد.

مساحة العمارة الواحدة 600 متر ويوجد في الطابق الواحد 4 وحدات سكنية.

طرح نموذجين للوحدات، الأول 3 غرف وصالة ومطبخ و3 حمامات، والثاني 2 غرفة وصالة ومطبخ و2 حمام.

شروط الحجز

حددت وزارة الإسكان عدد من الشروط الواجب توافرها لمن لديهم الرغبة في الإستفادة من وحدات مشروع سور مجرى العيون، وذلك للمصريين العاملين في الخارج وهي:

أن يكون الحاجز متمتعا بالجنسية المصرية.

أن لا يقل سنه عن 21 عاما.

الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أولوية الحجز لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة في حال سداد كامل المبلغ في هذه المرحلة أو بالمراحل السابقة.

يتم خصم 7.5% من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة، فيما عدا إذا كان السداد للقسط الأخير.

يتم سداد الأقساط المتبقية لجميع المحاور محملة بالفوائد البنكية علي الرصيد الباقي بسعر فائدة بمعدل 3.5 % سنويا.

يتم حساب المعادل للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط، ويتم حساب غرامة التأخير على سداد القسط والفائدة من تاريخ استحقاق القسط والفائدة بسعر يوم السداد.

المشتري لجميع محاور الوحدات السكنية والإدارية والفيلات فيما عدا وحدات مشروعى الرحاب ومدينتى، يلتزم بسداد وديعة صيانة بواقع 5 % لمشروعي (سكن مصر – سور مجري العيون) تُسدد مع الدفعة المقدمة، و8 % لباقي الوحدات.

لن يتم التخصيص دون تحويل مبلغ الوديعة بالإضافة إلى كامل الدفعة المقدمة، لحين إنشاء اتحاد الشاغلين تتولى هيئة المجتمعات العمرانية عملية الصرف من العائد الخاص بالوديعة من خلال شركة تتولى إدارة وصيانة ونظافة وأمن المشروع.

يلتزم المشترى بسداد أى فروق سنوياً وفقاً لما يتم على وحدات المشروع فى هذا الشأن دون أدنى مسئولية على الهيئة.

يتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقا للقواعد وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية والإدارية والفيلات (عداد غاز – عداد كهرباء – عداد مياه) متى قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.

يتم تحديد سعر المتر المربع بالجنيه المصرى على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية (الدولار).

طريقة الحجز

يتم الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ60 يوماً. يحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.