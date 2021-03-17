يصل المتعاطين لمرحلة الهلوسة.. إحباط حفل موسيقي بمركب نيلي لترويج المخدرات (صور)

أعلنت وزارة الداخلية -اليوم الأربعاء- عن إحباط محاولة تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص، لإحياء حفل موسيقي في أحد المراكب النيلية بمحافظة الجيزة، لترويج وتعاطي المخدرات.

عصابة ترويج العقاقير المهلوسة في قبضة الأمن

ورصدت المتابعة الميدانية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط تشكيل عصابي تخصص فى ترويج العقاقير المخدرة خاصة “عقار الأكستاسى المخدر “الخبوط” والعقاقير المهلوسة، وذلك من خلال تنظيم الحفلات الموسيقية الصاخبة للشباب متخذين من تلك الحفلات ستارًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي مستخدمين في ذلك أنواع موسيقى مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية للمتعاطين وتحفيزهم على تعاطى تلك العقاقير المخدرة “خاصة المستحدثة منها بجرعات كبيرة وصولاً إلى مرحلة الهلوسة.

وترويج عناصر التشكيل لتلك الحفلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحصيل رسوم الحضور عن طريق بطاقات الفيزا باستخدام أحد البرامج على شبكة الإنترنت.

حفلة موسيقية نشاطهم للترويج

وبمتابعة نشاطهم الإجرامى وتبين أنهم يستعدون لتنظيم حفلة على إحدى المراكب النيلية وحجزها بمعرفة عناصر التشكيل.

وأمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم: 5 أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديريتى أمن القاهرة، الجيزة تم ضبطهم.

ضبط 5 أشخاص و3 سيارات وطوابع كوكايين وأستروكس

وعثر بحوزتهم على 3 سيارات وعدد من الطوابع المخدرة، عدد من الأقراص المخدرة مختلفة الأنواع، كمية من مخدر الكوكايين، كمية من مادة كربونات الصوديوم تستخدم لخلطها مع مخدر الكوكايين لزيادة وزنه 2 زجاجة بها مادة مخدرة، مبلغ مالي، ميزان ديجيتال، 5 هواتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.