يصل إلى 6.6 تريليون جنيه.. مصر تستهدف قفزة في الناتج المحلي العام المقبل

عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لاستعراض الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 /2021 تستهدف أن يصل حجم إجمالي الناتج المحلي إلى 6.6 تريليون جنيه، مقارنة بـ5.9 تريليون جنيه هذا العام.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور عدد من مسئولى الوزارة، لاستعراض الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 /2021.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن حكومته تستهدف في الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 /2021 أن تزيد الاستثمارات الحكومية لتنفيذ أكبر عدد من المشروعات وتوفير الخدمات المختلفة، وزيادة أكبر قدر من فرص العمل.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الخطة الاستثمارية للعام الحالى وصلت إلى 140 مليار جنيه، ومستهدف أن تصل العام المقبل إلى 200 مليار جنيه على الأقل. في حين بلغت العام المالي الماضي 100 مليار جنيه.

وكلف رئيس الوزراء في الاجتماع بعقد اجتماعات مع كل الوزراء المعنيين لمناقشة الخطة الاستثمارية الخاصة بوزاراتهم عن العام المالي المقبل، والبرامج الزمنية لتنفيذ مشروعات كل وزارة.

هالة السعيد: هناك تركيز على الارتقاء بالمدارس التي تخدم الطبقة المتوسطة

وأكدت وزيرة التخطيط أنه في ضوء تكليفات رئيس الوزراء، ركزنا على قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات المحفزة للنمو مثل الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.

وأضافت خلال الاجتماع أن هناك تركيزا كبيرا في الخطة الاستثمارية على الارتقاء بالمدارس التي تخدم الطبقة المتوسطة بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب التوسع في الجامعات التكنولوجية بالتنسيق أيضًا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

وتابعت أن هناك 11 محافظة بالتحديد يتم خدمتها بمشروعات “حياة كريمة”، والعمل على تغطية أكبر عدد ممكن من القرى في العام المقبل بخدمات هذا المشروع.

كما أوضحت خلال الاجتماع أن المرتكزات الأساسية للخطة ترتبط ببرنامج عمل الحكومة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.

وأضافت أن الخطة الاستثمارية تستهدف تحقيق معدل نمو 6% العام المقبل، وزيادة الاستثمارات الكلية إلى تريليون و 366 مليار جنيه، والعام الحالي سيحقق تريليونا ومليار جنيه.

كما شهد الاجتماع استعراضا عاما لمخصصات الوزارات في خطة العام المالي الجديد، والمشروعات التي من المقرر تنفيذها.