يصل إلى 6 ملايين وحدة.. «أبل» تواجه عجزا في إنتاج هواتف «آيفون برو» بالصين

تواجه “أبل،” عملاقة التكنولوجيا الأمريكية، عجزا في الإنتاج يصل إلى 6 ملايين وحدة من هواتف “آيفون برو” في العام 2022، وذلك بسبب الاضطرابات التي يشهدها مركز التصنيع الرئيسي التابع للشركة في مدينة تشنجتشو الصينية، حسبما ذكرت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية.

وذكر الشبكة نقلا عن مصدر مطلع، أن الوضع لا يزال متقلبًا في المصنع وقد يتغير تقدير الإنتاج المفقود، وسيعتمد الأمر على السرعة التي يمكن أن تعيد بها التايوانية “فوكسكون تكنولوجي جروب” العاملين إلى خطوط التجميع، وذلك بعد الاحتجاجات العنيفة ضد القيود المتعلقة بفيروس “كورونا”، وفي حال استمرت عمليات الإغلاق في الأسابيع المقبلة، فإن الإنتاج قد يشهد المزيد من التراجع.

وتعرض مصنع الشركة لاضطرابات بسبب عمليات الإغلاق في الصين، إذ فر آلاف الموظفين في أكتوبر بعد نقص مزمن في الغذاء، وحل محلهم موظفون جدد ثاروا على الأجور وممارسات الحجر الصحي.

وينتج مصنع “فوكسكون” أغلبية جوالات “آيفون 14 برو” و”برو ماكس” وهي الأكثر طلبًا هذا العام.