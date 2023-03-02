يصل إلى 10 مليارات جنيه.. كامل الوزير: سنسترد ما أنفقناه على محطة تحيا مصر بعد 7 سنوات ونحقق أرباحا (فيديو)

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات أن محطة تحيا مصر في ميناء الإسكندرية ستسرد ما أنفق عليها والذي يصل إلى 10 مليارات جنيه بعد 7 سنوات وستحقق أرباحا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد،

وأوضح أن أكبر عمق في ميناء الإسكندرية كان 12 مترا قبل إضافة محطة تحيا مصر الجديدة، والتي استقبلت أكبر حاوية في العالم اليوم، وذلك بعد توسعة العمق ليصل 17.5 متر، واعدًا بتحويل مصر لتكون مركزا للتجارة العالمية

وأضاف الوزير أن السفينة التي استقبلتها المحطة كانت تحمل 10 آلاف حاوية، مردفا أن ميناء الإسكندرية به محطة ترانزيت تعود على مصر بأموال كثيرة.

وأشار الوزير إلي أن حجم تجارة مصر كان 64 مليون طن في العام بواقع 32 مليون طن بنسبة 50% في الإسكندرية، وتم إضافة محطة التي تدخل مليون طن أخرى سنويًا.

وتابع الوزير: أن هناك 15 ميناء تجاري في مصر وتم إضافة ميناءين جديدين، مؤكدا أن هناك توجهات سياسية بتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية والفوقية لها لجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات.

وأكد الوزير أن المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها حاليا في ميناء الإسكندرية بتكلفة استثمارية 7 مليارات جنيه، لا تتحمل موازنة الدولة منها أي أموال أو قروض، كما أن تطوير الموانئ المصرية تبلغ تكلفته الإجمالية 200 مليار جنيه، حيث أن تطوير الموانئ لم تتأثر بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتغير أسعار الصرف.

وقال وزير النقل أنه بعد 7 سنوات فقط سنتمكن من استرداد كل الأموال التي انفقناها على محطة تحيا مصر بالإسكندرية بتكلفة 10 مليارات جنيه، وسنحقق أرباح، مضيفا أن محطة تحيا مصر يعمل بها أيادي عاملة مصرية بنسبة تزيد عن 95%.

وأضاف الوزير أن الأعمال الإنشائية للمحطة بلغت 7 مليارات جنيه، و3 مليارات جنيه للأجهزة والبنية الموجودة، مضيفا أن محطة تحيا مصر وفرت آلاف فرص العمل بصورة مباشرة وغير مباشرة.

وتابع وزير النقل أنه تم اختيار أفضل خط للقطاع السريع من أسوان لـ أبو سمبل، وأنه كان حريصا على عمل خطوط القطار قريبة من المواطنين في سوهاج لخدمة المواطنين، لافتًا إلى أنه سيذهب إلي المنيا غدً الخميس، ويوم الأحد سيذهب إلي سوهاج، لمتابعة المشروعات والخط السريع الذى يتم تنفيذه في سوهاج.

وقال الوزير أنه يطالب أهالي سوهاج بعدم الاستماع إلي الشائعات، وأن البعض يردد شائعات بأن القطار السريع سيمر بين الأراضي الزراعية، أو من خلال المعابد، مؤكدًا ان تم اختيار مسار في الجبل.

وأوضح وزير النقل أن طريق مرور الخط السريع للقطار لن يمر بأي منطقة سياحية، مؤكدًا أن وزارة النقل لا تهدم الزراعة أو السياحة، مشيرًا إلي أنه يتم حاليًا وضع اللمسات الأخيرة في تطوير سكك حديد في كوبري القردان بتكلفة 102 مليون دولار.