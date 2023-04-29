«يصدر 85% من منتجاته للشرق الأوسط وشمال أفريقيا».. رئيس الوزراء يتفقد مصنع لوريال - القاهرة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه، مصنع لوريال – القاهرة المتخصص في إنتاج مستحضرات التجميل، حيث كان في استقباله ومرافقيه “ديف هيوجيز”، رئيس مجلس الإدارة ، وذلك في أثناء زيارته لعدد من المشروعات الاستثمارية في مدينة العاشر من رمضان.

وقام رئيس الوزراء بجولة تفقدية لمراحل الإنتاج والتعرف على بعض مكونات المصنع، حيث شاهد منطقة وزن الخامات وخط التصنيع، وخط إنتاج بعض المستحضرات، وزار معرض منتجات شركة لوريال داخل المصنع، حيث تعرف على المنتجات المتنوعة ذات الجودة العالية.

وقدم “ديف هيوجيز”، رئيس مجلس الإدارة ، عرضا أمام رئيس مجلس الوزراء أشار خلاله إلى أن مصنع لوريال – القاهرة، هو أول مصنع معتمد في مصر لديه نظام الـ LEED – الريادي في الطاقة والتصميم البيئي، ويهدف المصنع إلى المساهمة في برنامج “L’Oréal For The Future” من خلال الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهلاك المياه وكذلك توليد النفايات.

مشيرا إلى أن نتائج لوريال للاستدامة عن عام 2022 جاءت متضمنة خفضا بنسبة 50% في انبعاث ثاني أكسيد الكربون، ونحو 31% في استهلاك المياه، و 51% كخفض في النفايات المستخرجة.

وقال مسئول الشركة إن مصانع لوريال متخصصة في تكنولوجيا صناعة مستحضرات العناية بالشعر والبشرة، وتحرص على التواجد بالقرب من الأسواق التي تخدمها، إضافة إلى أن السلامة، والصحة، والبيئة، والتميز الصناعي وجودة المنتج تأتي على رأس المسؤوليات الأساسية لشركة لوريال في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أنه في مجال الإنتاج المستدام، تتطلع السياسة البيئية لمجموعة لوريال إلى طرح أفضل الممارسات فيما يتعلق بكفاءة الطاقة، وكفاءة استهلاك الموارد، وأيضا تقليل النفايات، وأفضل معالجة ممكنة للنفايات، وتحقيق الكفاءة التشغيلية جنبًا إلى جنب مع الأداء البيئي.

واستمع رئيس مجلس الوزراء خلال الجولة لشرح من المهندس/ باسل جورج، مدير المصنع، الذي أوضح أن المصنع يعمل بشكل أساسي كمركز إنتاج لمستحضرات شركة لوريال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالتزامن مع تزايد طلب المستهلكين في جميع أنحاء المنطقة على منتجات التجميل المبتكرة عالية الجودة، لافتا إلى أن “لوريال” افتتحت رسميًا هذا المصنع في عام 2014 ليشمل مرافق التصنيع والتعبئة والتخزين.

وأشار المهندس باسل جورج إلى أن المصنع يتميز بالتقنيات الحديثة مثل المعالجة الآلية بالكامل للمنتجات، مع التحكم الآلي في الوصفات، وخطوط تعبئة آلية، فضلا عن استخدام نظام تخطيط متكامل لإدارة موارد المؤسسات، لتحسين سلسلة التوريد للمنتجات وإدارة الجودة.

وأوضح أن مصنع لوريال – القاهرة يفخر بإتاحة أكثر من 85٪ من مواد التعبئة والتغليف، وكذلك 30٪ من احتياجاتها من المواد الخام لتصنيع منتجاتها من الموردين المحليين، كما أن مجموعة “لوريال” قدمت العديد من أوجه الدعم لعدد من المنتجين والموردين لإنشاء مصانعهم وأعمالهم الخاصة، كما قدم الدعم لهم لكي يصبح لديهم القدرة الفنية على الانتاج القابل للتصدير.

والتقط رئيس الوزراء في ختام الزيارة صورة تذكارية مع أعضاء مجلس إدارة شركة لوريال – مصر.

وتم الإشارة إلى أن مساحة مصنع لوريال بالعاشر من رمضان تبلغ نحو ١٧ ألف متر مربع، بعمالة قوامها نحو ٢٠٠ موظف، حيث تمثل نسبة ٩٩٪ من العمالة مصرية، باستثمارات تبلغ نحو 100 مليون يورو، ويقوم المصنع بتصدير نحو ٨٥٪ من المنتجات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع نمو متوقع ١٠٪ سنويا كحد أدنى.

وأن لوريال حصل على شهادات الأيزو المتعددة في الجودة، وجودة ممارسات تصنيع مستحضرات التجميل، والإدارة البيئية، بالإضافة إلى كون المصنع عضو في تحالف ARBORUS الفرنسي المصري لتشجيع المرأة في التوظيف المهني.