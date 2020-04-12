يسين الشقيرى يخطر رئيس الوزراء بتبرعه بـ 7 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة 

وأشاد رئيس مجلس الوزراء أيضا بما تعهد به يسين الشقيرى فى ختام خطابه من الالتزام بعدم تسريح أى فرد من العاملين لدي شركاته ومزارعه، وتحمل مرتباتهم كاملة ودون أى نقصان

تلقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، خطاباً من رجل الأعمال يسين الشقيرى رئيس مجلس إدارة مجموعة “يسين القابضة”، بشأن تبرعه بمبلغ 7 ملايين جنيه لعمالة غير المنتظمة.

ونوه مجلس الوزراء في بيان رسمي أنه تم توجيه 5 مليون جنيه من الـ 7 ملايين لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس “كورونا” المستجد، وذلك تم من خلال شيك موجه لصندوق “تحيا مصر”.

ونوه مجلس الوزراء إلى أنه تم أيضا توجيه مبلغ مليون جنيه إلى بيت الزكاة والصدقات المصرى بالأزهر الشريف، ومليون جنيه آخر إلى الفقراء والمساكين.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشكر لرجل الأعمال على هذه اللفتة الطيبة.

وثمّن ما يتم إطلاقه وما يتم الإعلان عنه من مبادرات مجتمعية من جانب القطاع الخاص، ورجال الأعمال الوطنيين وجميع مُؤسسات المجتمع المدني، وتساهم فى التخفيف من آثار وتداعيات أزمة فيروس “كورونا” المستجد ، وتدعم ما يتم بذله من جهود حكومية فى هذا الصدد.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء أيضا بما تعهد به رجل الأعمال يسين الشقيرى رئيس مجلس إدارة مجموعة “يسين القابضة” فى ختام خطابه من الالتزام بعدم تسريح أى فرد من العاملين لدي شركاته ومزارعه، مع تحمل جميع مرتباتهم كاملة ودون أى نقصان، وذلك طوال هذه الفترة.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد فى هذا الصدد على ما للقطاع الخاص من دور محورى فى عمليات التنمية التى تتم فى مختلف القطاعات.

وكان رجل الأعمال يسين أحمد محمد الشقيري قد بادر بالتبرع وقت تولى حكومة المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء عام 2014 بمبلغ 5 مليون جنيه لصالح صندوق “تحيا مصر”.

وكان ذلك عقب إعلان الرئاسة تدشين صندوق “تحيا مصر” حينها تفعيلًا لمبادرة أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء صندوق لدعم اقتصاد البلاد، على ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية.