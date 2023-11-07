يسهل نقل البضائع.. برلمانيون يرحبون بمقترح إنشاء تقاطع حر بمنطقة مفارق ميناء دمياط

رحب برلمانيون بمقترح إنشاء تقاطع حر بمنطقة مفارق ميناء دمياط، المقدم من المحافظة وهو ما يسهل سرعة نقل البضائع ويساعد علي سرعة تقديم الخدمة ويواكب خطوات التطوير التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تحقيق الريادة ودعم الصناعة .

يشار الي ان المقترح يتضمن إعادة تخطيط منطقة مفارق دمياط من خلال إنشاء تقاطع حر متعدد الحارات لنقاط دخول وخروج من والى عدد من المناطق، وكذلك حركة النقل الثقيل الواردة والصادرة من وإلى الميناء ، بما يحقق تنظيم الحركة المرورية بالمنطقة ككل.

من جانبة ، قال النائب وليد التمامي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن ان مقترح انشاء تقاطع حر بمنطقة مفارق ميناء دمياط له اهمية كبري في مواكبة حالة التطور والمشهودة بجميع انحاء الجمهورية .

واشار الي ان هذا المقترح يخدم ويسهل حالة دخول وخروج البضائع بعيدا عن التكدث المروري وايضا لاهميتة الجغرافية الذي يقع بين مزلقان قطار البضايع المخصص لميناء دمياط



واكد انه يعبر تقاطع طريق مهم جدا مثل مدخل الميناء و طريق راس البر و طريق كفرالبطيخ.

ولفت التمامي علي ان الرصيف المخصص للبضائع زاد 3 أضعاف الرصيف الحالي وهو يساعد في دخول عربات بضائع اكثر ويقلل من التكدث وبذلك متوقع ان الضغط على مداخل ومخارج الميناء ستكون كبير جدا و ايضا حركة قطار البضايع اسهل واسرع .

ورحب التمامي بكافة التوجيهات التي اعطتها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتضافر الجهود بين جميع الجهات لدعم تلك الفكرة التي ستحقق نقلة جديدة بقطاع الطرق بالمحافظة.

و قال النائب محمد ابوحجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن ان تخطيط منطقة حيوية مثل ميناء دمياط ووضع خطة عمل لمواكبة الحداثة والتيسير في نقل وتداول البضائع مثل باقي الدول المتقدمة يضعنا علي الطريق الصحيح في قطاع المواني والصدارة نحو تحقيق الريادة.

واضاف ابوحجازي انه من خلال إنشاء تقاطع حر متعدد الحارات لنقاط دخول وخروج من والى عدد من المناطق،بميناء دمياط وكذلك حركة النقل الثقيل الواردة والصادرة من وإلى الميناء، يحقق تنظيم الحركة المرورية بالمنطقة ككل وهو ما يسهل سرعة نقل البضائع و سهولة وتيسير في تقديم الخدمة.

وطالب عضو لحنة الصناعةبمجلس الشيوخ ابوحجازي بضرورة وضع حل جذري لمشكلة التكدس المرورى بالمنطقة وتنظيم الحركة بما يساهم في تقليل زمن الوصول إلى المناطق المختلفة والحد من الحوادث عند التقاطعات،

وطالب عوض بتضافر الجهود بين جميع الجهات لإعداد دراسة شاملة للمشروع، مشيدة بجهود النائبين التمامي وأبو حجازي لدعم تلك الفكرة التي ستحقق نقلة جديدة بقطاع الطرق بالمحافظة.

بينما، اشاد النائب محمد الحصي عضومجلس النواب بخطوة تطوير ميناء دمياط وانشاء تقاطع حر بمنطقة مفارق ميناء دمياط لتسهيل سرعة نقل البضائع وتقليل التكدس المروري باعتبارها خطوة جديدة في دعم الصناعة تعود بالنفع علي الجميع وتضع ميناء دمياط في الصدارة والحداثة العالمية وسط جميع مواني العالم الذي لايقل اهميه عنها .

وفي نفس السياق ، وقال علي كيوان امين عام حزب مستقبل وطن بدمياط ان هذه المحاور الجديدة التي تتم الهدف الاساسي منها هو تسريع وتيرة العمل في نقل ودخول البضائع ، وأيضًا لوضع حل جذري لمشكلة التكدس المرورى بالمنطقة وتنظيم الحركة بما يساهم في تقليل زمن الوصول إلى المناطق المختلفة والحد من الحوادث عند التقاطعات، و تذليل كافة المعوقات التي قد تواجه عملية التنفيذ في نقل واستقبال البضائع.

واكد كيوان علي ضرورة ان يتم تنفيذ كافة المحاور المقترحة لانها بمثابة نقلة نوعية وحضارية لخدمة ميناء دمياط وروادة والوضع الطبيعي في الاماكن الحيوية والتي يتردد عليها الكثيرمن الحاويات والبضائع الثقيلة ان يتم انشاء محاور لتيسير لهم اكثر، خاصة ان الرصيف المخصص للبضائع زاد اضعاف الرصيف الحالي وهو مايساعد في دخول عربات بضائع اكثر ويقلل من التكدس .

مشيدا بالطفرة المشهودة في مدينة دمياط بكافة القطاعات وتحولها لمدينة خضراء من ضمن التصنيف العالمي والتقدم والحداثة الموجودة الان علي ارض الواقع في كل مكان بالمحافظة وهو مايشيرعلي ان القيادة السياسية لاتتوالي عن العمل من اجل تحقيق كافة احلام وطموحات اهالي محافظة دمياط