«يسعى لضرب الثوابت».. مصطفى بكري يطالب بوقف نتفيلكس في مصر والشرق الأوسط بسبب فيلم أصحاب ولا أعز (فيديو)

قال مصطفي بكري عضو مجلس النواب أن نتفيلكس قامت بعمل أكثر من عمل فني يستهدف القيم والأخلاق العربية و المصرية بالذات ، حيث قام بعمل مسلسل اسمه روابي في الاردن و هو عن المثلية الجنسية بين البنات في مرحلة الثانوي .

و طالب بكري خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر وقف نتفيلكس في مصر و الشرق الأوسط بسبب فيلم أصحاب ولا اعز و الذي يظهر المثلية الجنسية بين النساء كأنه طبيعي حيث أنه يسعي لضرب الثوابت .

و أضاف بكري أن الفيلم قام بالمشاركة في إنتاجه محمد حفظي و الذي قام أيضا بإنتاج فيلم ريش والذي أظهر مصر بصورة الفقر المدقع و هو أيضا صاحب فيلم اشتباك والذي كان متعاطف و مع الاخوان بعد 30 يونيو .

و أشار بكري إلي ان فيلم أصحاب ولا اعز هو منقول بالحرف من فيلم ايطالي دون مراعاة للأخلاق أو القيم العربية، وهو يدافع عن ظاهرة المثلية الجنسية ، كما أنه يحتوي على أكثر 20 لفظ إباحي .

و تابع بكري أن في أحد المشاهد بالفيلم يظهر الأب وهو يوافق على أن تقوم إبنته بإقامة علاقة حميمة مع صديقها لأنها بلغت 18 عام و ينتقد والدتها لأنها تعترض على هذا الأمر لأنه يعتبره تخلف مشيرا إلي أنه قام بمشاهدة الفيلم كاملا .

و قال بكري أن الأسرة العربية والمصرية مستهدفة لان الجيل الرابع و الخامس من الحروب أحدي آلياته ما نراه مثل تلك الأعمال الفنية ، و هو يستهدف ضرب المفاهيم والقيم و الأسر المصرية .

و رفض بكري عرض افلام بورنو في مصر و المنطقة العربية، مشيرا إلي أن ذلك ليس إبداع بل هو مشروع تجاري ، مشيرا إلي أن روسيا قامت بحظر نتفيلكس لأنها تقوم بعرض المثلية الجنسية.