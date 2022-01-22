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«يسعى لضرب الثوابت».. مصطفى بكري يطالب بوقف نتفيلكس في مصر والشرق الأوسط بسبب فيلم أصحاب ولا أعز (فيديو)

بكري: يدعو إلي المثلية الجنسية بين النساء والبنات
محمد مجدي 11:58 م, السبت, 22 يناير 22 11:58 م, السبت, 22 يناير 22

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قال مصطفي بكري عضو مجلس النواب أن نتفيلكس قامت بعمل أكثر من عمل فني يستهدف القيم والأخلاق العربية و المصرية بالذات ، حيث قام بعمل مسلسل اسمه روابي في الاردن و هو عن المثلية الجنسية بين البنات في مرحلة الثانوي .

و طالب بكري خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر وقف نتفيلكس في مصر و الشرق الأوسط بسبب فيلم أصحاب ولا اعز و الذي يظهر المثلية الجنسية بين النساء كأنه طبيعي حيث أنه يسعي لضرب الثوابت .

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و أضاف بكري أن الفيلم قام بالمشاركة في إنتاجه محمد حفظي و الذي قام أيضا بإنتاج فيلم ريش والذي أظهر مصر بصورة الفقر المدقع و هو أيضا صاحب فيلم اشتباك والذي كان متعاطف و مع الاخوان بعد 30 يونيو .

و أشار بكري إلي ان فيلم أصحاب ولا اعز هو منقول بالحرف من فيلم ايطالي دون مراعاة للأخلاق أو القيم العربية، وهو يدافع عن ظاهرة المثلية الجنسية ، كما أنه يحتوي على أكثر 20 لفظ إباحي .

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و تابع بكري أن في أحد المشاهد بالفيلم يظهر الأب وهو يوافق على أن تقوم إبنته بإقامة علاقة حميمة مع صديقها لأنها بلغت 18 عام و ينتقد والدتها لأنها تعترض على هذا الأمر لأنه يعتبره تخلف مشيرا إلي أنه قام بمشاهدة الفيلم كاملا .

و قال بكري أن الأسرة العربية والمصرية مستهدفة لان الجيل الرابع و الخامس من الحروب أحدي آلياته ما نراه مثل تلك الأعمال الفنية ، و هو يستهدف ضرب المفاهيم والقيم و الأسر المصرية .

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و رفض بكري عرض افلام بورنو في مصر و المنطقة العربية، مشيرا إلي أن ذلك ليس إبداع بل هو مشروع تجاري ، مشيرا إلي أن روسيا قامت بحظر نتفيلكس لأنها تقوم بعرض المثلية الجنسية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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