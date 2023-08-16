يسري نصر الله يقدم «ماستر كلاس» بمهرجان عمان السينمائي السبت

يشارك المخرج القدير يسري نصر الله في فعاليات مهرجان عمان السينمائي الدولي “أول فيلم” ، والتي تبدأ السبت المقبل وتستمر حتى 22 أغسطس الجاري.

ويقدم يسري نصر الله في افتتاح المهرجان “ماستر كلاس” تديرها جيهان الطاهري، وتشارك النجمة بشرى في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة في مهرجان عمان ويُعدّ المهرجان فريدًا من نوعه في الأردن من حيث الحجم وتسليطه الضوء على الأعمال السينمائية الأولى العربية والأجنبية.

المهرجان يشهد منافسة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة العربية، بين الفيلم الفلسطيني عَلَم لـفراس خوري في عرضه الأول في الأردن، والمصري جحر الفئران لـمحمد السمان في عرضه الأول دوليًا، بينما ينافس في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة العربية الفيلم الفلسطيني اللِد للثنائي رامي يونس وسارة إِما فريدلاند وهو العرض العالمي الأول للفيلم، والمصري جولة ميم المملة للمخرجة هند بكر في عرضه الأول في الأردن، والفيلم السوداني “أجساد بطولية” لـ سارة سليمان ومن المقرر أن يحضر المخرجون وبعض أفراد طاقم العمل عروض الأفلام.

وفي قسم موعد مع السينما العربية الفرنسية يشارك الفيلم السوري نزوح لـسؤدد كعدان والتونسي تحت الشجرة للمخرجة أريج السحيري.

وفي مسابقة الأفلام العربية القصيرة ينافس الفيلم الأردني عَبْد للمخرج عبد السلام الحاج، والسوداني طنين لـمحمد فاوي، والتونسيان ترينو لـنجيب كثير وطريق الكاف لـإحسان كمّون والفلسطيني حمزة: أطارد شبحًا يطاردني لـورد كيّال، بينما يُعرض فيلم دعوة من الخلا للبحر للمخرج مراد أبو عيشة في قسم إضاءة على السينما الأردنية.