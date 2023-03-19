يسري الفخراني: موسم دراما رمضان يشهد منافسة شديدة بين المخرجين

قال الكاتب الصحفي يسري الفخراني ورئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إن دراما رمضان هذا العام تشهد منافسة كبيرة بين المخرجين المبدعين والذين ينتمون لمدارس إخراجية متنوعة.

وأوضح الفخراني في تصريحات صحفية أن المخرج خالد يوسف يشارك لأول مرة في الدراما بمسلسل “سره الباتع” بالإضافة لوجود المخرج الكبير عادل أديب بمسلسل “حضرة العمدة” بطولة النجمة روبي والمخرج ماندو العدل يقدم مسلسل مهم “عملة نادرة” للنجمة نيلي كريم وكذلك المخرج حسين منباوي يشارك بمسلسل “سوق الكانتو” .

وتابع أن مسلسلات شهر رمضان 2023 ستكون منافسة قوية للعديد من الأعمال الدرامية والمنتجين وكذلك المخرجين والمؤلفين، بالإضافة لعناصر فنية أخرى مثل المونتاج والموسيقى التصويرية وأداء الممثلين وأبطال هذه المسلسلات.