يسري الفخراني: مسلسل «وبينا ميعاد» أصبح من البراندات في الدراما

حل الكاتب الصحفي ورئيس المحتوى الدرامي بالمتحدة للخدمات الإعلامية يسري الفخراني ضيفا ببرنامج “صاحبة السعادة” للإعلامية والمنتجة إسعاد يونس الساعات الأخيرة.

وتحدث الفخراني في اللقاء عن مسلسل ” وبينا ميعاد” الذي عرض مؤخرا ولاقى نجاحا كبيرا وقام ببطولته الفنانين شيرين رضا وصبري فواز وعدد من الفنانين الشباب فقال: “وبينا ميعاد أصبح من ضمن البراندات اللى عندنا، وبالتالي لما هنقعد ونذاكر هنشوف إيه ممكن يحصل”.

وأضاف: “حينما اشتغلنا على مسلسل أبو العروسة ما كناش حاطين في دماغنا خالص إن فيه جزء تاني منه، ولكن لما بقى معانا براند صالح لإننا نعمل منه أجزاء تانية قعدنا وذاكرنا وشُفنا إيه ممكن نقدمه”.

وتابع: “مش بنعمل حاجة لغرض التقديم فقط، ولكن بنشوف إيه ممكن يتقدم، وفيه أحداث جديدة ستتم مناقشتها ولا مجرد تكرار، بمعنى لو عندى 60 حلقة ممكن أناقشهم بختار الـ 30 الأقوى منها وليس العكس إنى أعمل حلقات بكثرة”.

و”بينا ميعاد” مسلسل درامي اجتماعي كوميدي، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة، والإشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري الفخراني، من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.

وتطرق المسلسل لاستعراض تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.