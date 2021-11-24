يسرق بيانات أصحاب شركات المقاولات.. سقوط أحد قراصنة بطاقات الدفع الإلكتروني

كشفت أجهزة الأمن عن أحد قراصنة بطاقات الدفع الإلكتروني في محافظة القاهرة، بعدما اتخذ حيلة بحثه عن عمل داخل شركات المقاولات، وبعد ذلك يستولي على البيانات الخاصة بأصحاب الشركات والعاملين بها دون علمهم، ويستخدمها على مواقع التسوق الإلكتروني، وتمكنت من ضبطه.

حيلة سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد كشفت تردد شخص بمحافظة القاهرة على بعض الشركات العاملة بمجال المقاولات للحصول على فرصة عمل، وعقب إلحاقه بالعمل تمكن بطرق إحتيالية من تصوير بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بأصحاب تلك الشركات والعاملين بها بهاتفه المحمول دون علمهم بقصد الاستيلاء على بيانات البطاقات.

واتضح من التحريات أنه عقب ذلك يدخل على مواقع التسوق الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”، طالبًا شراء منتجات وبضائع باستخدام بيانات الدفع الإلكتروني المستولي عليها، وإعادة بيعها والاستيلاء على قيمتها، وإجراء العديد من العمليات الشرائية على النحو المشار إليه، وإنشاء بريد إلكتروني ببيانات غير حقيقية يستخدمه في إجراء العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، والتقابل مع مندوبي تلك الشركات بالأماكن العامة أثناء استلامه تلك الأجهزة الإلكترونية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المعادي.

المتهم استولى على ربع مليون جنيه

وعثر بحوزته على هاتف محمول، بفحصه تبين أنه يحتوى على صور العديد من بطاقات الدفع الإلكتروني المستولي عليها، مواقع إلكترونية لشركات التسوق الإلكتروني المستخدمة في إجراء العمليات الشرائية.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الالكتروني واستخدامها في شراء بضائع ومنتجات بلغ إجماليها 250 ألف جنيه مصري.

وأمكن الاستدلال على شخص “من المجني عليهم”، وهو صاحب إحدى الشركات، وقال إن المتهم كان من ضمن العاملين لديه بالشركة، وتمكن من الاستيلاء على بيانات بطاقته الائتمانية واستخدامها في عمليات شرائية لهواتف محمولة، بمبلغ مالي تجاوز 50 ألف جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.