لايف

يسرق بيانات أصحاب شركات المقاولات.. سقوط أحد قراصنة بطاقات الدفع الإلكتروني

يستخدم طريقة احتيالية بأنه يبحث عن عمل ويسرق البيانات بهاتفه المحمول دون علم أصحابها.
أماني عوض 6:41 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21 6:41 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت أجهزة الأمن عن أحد قراصنة بطاقات الدفع الإلكتروني في محافظة القاهرة، بعدما اتخذ حيلة بحثه عن عمل داخل شركات المقاولات، وبعد ذلك يستولي على البيانات الخاصة بأصحاب الشركات والعاملين بها دون علمهم، ويستخدمها على مواقع التسوق الإلكتروني، وتمكنت من ضبطه.

حيلة سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد كشفت تردد شخص بمحافظة القاهرة على بعض الشركات العاملة بمجال المقاولات للحصول على فرصة عمل، وعقب إلحاقه بالعمل تمكن بطرق إحتيالية من تصوير بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بأصحاب تلك الشركات والعاملين بها بهاتفه المحمول دون علمهم بقصد الاستيلاء على بيانات البطاقات.

اقرأ أيضا  لتوفير «حياة كريمة».. الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصري

واتضح من التحريات أنه عقب ذلك يدخل على مواقع التسوق الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”، طالبًا شراء منتجات وبضائع باستخدام بيانات الدفع الإلكتروني المستولي عليها، وإعادة بيعها والاستيلاء على قيمتها، وإجراء العديد من العمليات الشرائية على النحو المشار إليه، وإنشاء بريد إلكتروني ببيانات غير حقيقية يستخدمه في إجراء العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، والتقابل مع مندوبي تلك الشركات بالأماكن العامة أثناء استلامه تلك الأجهزة الإلكترونية.

اقرأ أيضا  بسبب الملصق الإلكتروني والخوذة.. سحب 5899 رخصة سيارة ودراجة نارية في يوم

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، أمكن ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المعادي.

المتهم استولى على ربع مليون جنيه

وعثر بحوزته على هاتف محمول، بفحصه تبين أنه يحتوى على صور العديد من بطاقات الدفع الإلكتروني المستولي عليها، مواقع إلكترونية لشركات التسوق الإلكتروني المستخدمة في إجراء العمليات الشرائية.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الالكتروني واستخدامها في شراء بضائع ومنتجات بلغ إجماليها 250 ألف جنيه مصري.

اقرأ أيضا  «لمعاكسته خطيبته».. ضبط سائق «توك توك» أشعل النار في شخص بالقاهرة

وأمكن الاستدلال على شخص “من المجني عليهم”، وهو صاحب إحدى الشركات، وقال إن المتهم كان من ضمن العاملين لديه بالشركة، وتمكن من الاستيلاء على بيانات بطاقته الائتمانية واستخدامها في عمليات شرائية لهواتف محمولة، بمبلغ مالي تجاوز 50 ألف جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

ضبط المتهم بضرب طفل داخل نادي رياضي في مصر الجديدة

أماني عوض 6:02 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

نصف مليون قرص.. الداخلية تحبط تهريب شحنة من الكبتاجون بميناء سفاجا

أماني عوض 5:31 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

ضبط مرتكبي واقعة قتل سائق «توك توك» في البحيرة.. والجناة: «استدرجناه لسرقته»

أماني عوض 5:19 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

«أجروا 120 عملية بربع مليون جنيه للحالة».. سقوط عصابة تجارة الأعضاء وتورط 4 أطباء (تفاصيل)

أماني عوض 4:49 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

حالة الطقس غدًا الخميس.. شبورة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

دعاء محمود 4:19 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

ارتفاع درجات الحرارة غدا.. طقس مشمس على القاهرة والعظمى 25

عصام عميرة 3:12 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21