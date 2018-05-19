يسرا وهيدى كرم ضيوف برامج رمضان الليلة

رحاب صبحىهيدى كرم فى " عقارب الساعة" على النهارتحل الفنانة هيدى كرم، ضيفة على برنامج "عقارب الساعة" على قناة النهار، الذى تقدمه دعاء صلاح، فى الخامسة والنصف مساءً.يعتمد برنامج عقارب الساعة على إظهار الجانب الإنساني في حياة النجوم والمشاهير بعيداً عن حياتهم الفنية وأعمالهم المختلفة وينقسم الب

رحاب صبحى

هيدى كرم فى ” عقارب الساعة” على النهار

تحل الفنانة هيدى كرم، ضيفة على برنامج “عقارب الساعة” على قناة النهار، الذى تقدمه دعاء صلاح، فى الخامسة والنصف مساءً.

يعتمد برنامج عقارب الساعة على إظهار الجانب الإنساني في حياة النجوم والمشاهير بعيداً عن حياتهم الفنية وأعمالهم المختلفة وينقسم البرنامج إلى فقرتين حيث تعتمد الأولى على طرح بعض الأسئلة الجريئة والشخصية على الضيف، فيما يقوم الضيف في الفقرة الثانية بالتنكر في شكل شخصية عادية والنزول إلى الشارع والقيام بعمل معين من أجل قياس ردود أفعال الجمهور في التعامل معه بعيداً النجومية والشهرة.

برنامج ” هو ده ” يواصل مفاجآته على المحور

يواصل الإعلامى طارق علام تقديم حلقات برنامج “هو ده” فى شهر رمضان الكريم فى موعده الجديد على قناة المحور، فى الحادية عشرة مساء، حيث يقدم عدة مفاجآت وانفرادات والعديد من اللقاءات الحصرية مع نجوم كرة القدم العالمية من روسيا، وأيضا أسرار تعرض لأول مرة.

ويكرم طارق علام فى حلقة الليلة الحاجة هانم التى كانت تعمل ناظرة بإحدى المدارس فى محافظة الشرقية، وعند خروجها على المعاش تطوعت فى روضة طارق علام لمتحدى الإعاقة بقرية الغار بالشرقية، حيث تقوم بالتدريس للمكفوفين بعد إصابتها بضعف الإبصار.

ويقوم علام بتكريمها برحلة عمرة من البرنامج، وذلك على العمل التطوعى الخيرى التى تقوم به من خلال مدارس متحدى الإعاقة.

خسائر شركات الغزل والنسيج فى ” نجوم الإدارة ” على المحور

تستضيف الإعلامية منال السعيد، فى ثالث حلقات برنامجها “نجوم الإدارة” على شاشة قناة المحور الفضائية، فى الرابعة عصرا، المهندس سعيد أحمد رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المفروشات.

يتحدث “أحمد” عن رحلة الـ40 عاماً فى صناعة المفروشات، بدءاً من ورشة لتصنيع المفروشات وصولاً إلى إمبراطورية صناعية ضخمة على مستوى الشرق الأوسط.

يكشف “أحمد” أسباب خسائر شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال، ويتناول الحديث عن المصانع المتعثرة والمغلقة فى القطاع، وأبرز المسئولين عن تعثرها.

ويقيم “أحمد” الذى يشغل أيضاً منصب رئيس المجلس التصديرى للمفروشات، أداء الحكومة الحالية، وتجربة الإصلاح الاقتصادى فى مصر، وأبرز التحديات الراهنة والمستقبلية.

يسرا فى ” البلاتوه ” على الفضائية المصرية

تحل النجمة الكبيرة يسرا ضيفة على الإعلامى محمد السماحى فى برنامج “بلاتوه”، والذى يعرض فى الثانية عشر منتصف الليل على شاشة الفضائية المصرية بالتليفزيون المصرى.

وتتحدث عن أبرز محطاتها الفنية، ومدى مشاركتها فى اختيار المشاركين فى أعمالها، والنظرة إلى بعض محطاتها التليفزيوينة السابقة، فضلاً عن تطرقها لمناقشة العديد من القضايا الفنية، وأشياء أخرى يتناولها اللقاء، البرنامج من إعداد وتقديم محمد السماحى، وإخراج حسناء حسن.