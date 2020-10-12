ثقافة وفنون

يسرا وحسين فهمي يلتقيان نجوم الفن بإحدى المناسبات الاجتماعية

وكان من ضمن الفنانين الحاضرين، بوسي، وإلهام شاهين ولبلبة والإعلامية بوسي شلبي، وهالة صدقي، وإيناس الدغيدي، وسمير صبري، وزاهي حواس، ومصطفى الفقي أيضا
أحمد حمدي 8:24 م, الأثنين, 12 أكتوبر 20 8:24 م, الأثنين, 12 أكتوبر 20

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التقى الفنان حسين فهمي بالفنانة يسرا ، الساعات الماضية، بعد فترة غياب طويلة أثناء حضورهم إحدى المناسبات الاجتماعية، وحضر أيضا عدد من الفنانين في هذه المناسبة.

وكان من ضمن الفنانين الحاضرين، بوسي، وإلهام شاهين ولبلبة والإعلامية بوسي شلبي، وهالة صدقي، وإيناس الدغيدي، وسمير صبري، وزاهي حواس، ومصطفى الفقي أيضا.

يذكر أن يسرا تشارك كعضو لجنة تحكيم بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة المقامة خلال أكتوبر الجاري، وتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيلها بحضورها الأيام الماضية.

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كما كان اخر ظهور للفنان حسين فهمي في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة والمنتجة إسعاد يونس على شاشة dmc.

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بقلم أحمد حمدي

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