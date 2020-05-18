يسرا: مشهد موت ابني في «خيانة عهد» مشابه لرحيل أمي

حينما توفيت والدتها منذ أشهر قبل تصوير مسلسل خيانة عهد

قالت الفنانة يسرا إنها جسدت مشهد لقاء ابنها هشام في مسلسلها الرمضاني خيانة عهد بشكل جيد بعد قتله على أيدي شقيقتها فرح بسبب أنه مشابه كثيرا للأحداث التي عاشتها، حينما توفيت والدتها منذ أشهر قبل تصوير مسلسل خيانة عهد.

وأضافت أن اسم للعمل كان دهب عيرة، لكن قررت شركة الإنتاج العدل جروب تغييره في اللحظات الأخيرة قبل عرضه للجمهور.

وأكدت أن اسم خيانة عهد أقرب لطبيعة وأحداث المسلسل، وكان جذابًا ومثيرًا للمشاهدين بدرجة اكبر.

وأشارت يسرا إلى أنها مستمرة في تصوير خيانة عهد حتى نهاية شهر رمضان مع باقي فريق العمل.

