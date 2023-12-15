يسرا في حفل افتتاح الجونة السينمائي: فلسطين شعب عظيم والفن سلاح

أقيم مساء أمس حفل افتتاح الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي بحضور كوكبة من النجوم، وقدمت النجمة يسرا كلمة في الحفل وهي ترتدي ملابس سوداء قائلة “لا يهمني اسمك لا يهمني عنوانك.. يهمني الإنسان ولو مالوش عنوان” ، مضيفة المهرجان شعاره “سينما من أجل الإنسانية”، ولا يوجد أداة أهم من الفن لتذكير الجميع بإنسانيتهم، معتبرة أن الفن سلاح وأهدت يسرا كل لحظة في المهرجان إلى “شعب عظيم، علم الجميع أسمى معاني الإنسانية”.

وأهدت يسرا كل لحظة في المهرجان إلى “شعب عظيم، علم الجميع أسمى معاني الإنسانية، فى حين أن عدوه انعدمت منه الإنسانية”، موجهة رسالتها إلى الشعب الفلسطيني، قائلة: “انتوا دايما في قلوبنا وهتفضلوا في قلوبنا .

وقامت بتسليم المخرج مروان حامد لجائزة الإنجار الابداعي، قائلة أنه مخرج كبير ليس في السن، وقال حامد إن مهرجان الجونة والقائمين عليه، مؤكدا أن أمنيته تمثلت في وجود والده الراحل ليرى هذا التكريم، ليهدي بعدها التكريم إلى والده الراحل ووالدته.