يسرا تواجه أزمة في القسم ببرومو «1000 حمد الله ع السلامة»

شهد البرومو التشويقي لمسلسل ” 1000 حمد الله ع السلامة” بطولة النجمة يسرا الذي طرحته منصة وأتش ات الرقمية الساعات الأخيرة ، مواجهة ” سميحة جاهين” التي تقدمها يسرا أزمة بدخولها للقسم بعد عودتها من كندا ووفاة زوجها وحصولها على ورث يصل ل9 مليون دولار .

وتخوض النجمة يسرا في المسلسل تجربة درامية جديدة ومختلفة من خلال رحلة مليئة بالإثارة والمفاجآت الكوميدية، إذ تعود دكتورة الإعلام سميحة جاهين السويسى “يسرا” إلى مصر قادمة من الخارج، للبحث عن هوية عائلة تقتلع من جذورها، وتعيد بناء نفسها ومع كل خطوة تكتشف الكثير والكثير من الأسرار العائلية.

مسلسل “1000 حمد الله ع السلامة” تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وهو من بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوى، سماء إبراهيم ومطرب المهرجانات عنبة في أول تجربة تمثيلية له، إيمان السيد، محمد أوتاكا، إضافة إلى عدد من الفنانين الشباب.