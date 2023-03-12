يسرا أم لابنين في «1000 حمد الله على السلامة» برمضان

تجسد النجمة يسرا شخصية أم لابنين في مسلسلها الرمضاني القادم “1000 حمد الله ع السلامة” الذي تقدمه للجمهور في دراما شهر رمضان هذا العام.

وتقوم بدور أم للفنانة الشابة مايان السيد، وكذلك الفنان الشاب آدم الشرقاوي، ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين أبرزهم شيماء سيف وبيومي فؤاد ومطرب المهرجانات عنبة ومحمد ثروت أيضا.

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة إنتاج العدل جروب وإخراج عمرو صلاح في أول تعاون فني يجمعه بيسرا في رمضان 2023 .

يذكر أيضا أن يسرا احتفلت بعيد ميلادها أمس وهنأها العديد من نجوم الفن وأصدقائها به عبر حسابها الرسمي.