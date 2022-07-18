يستهدف السوق المحلية بمنتجاته.. «زمزم» يستثمر 10 ملايين جنيه فى منتجات الألبان

قال هشام شبانة، رئيس مجلس إدارة مصنع «زمزم» لمنتجات الألبان، إن قيمة استثماراته تصل حاليا إلى نحو 10 ملايين جنيه لصناعة الجبن والألبان والسمن البلدى.

وأضاف لـ«المال» أن المصنع الذى تأسس عام 2005 ينتج الجبن: «الدمياطى، والرومى، والموتزاريلا، والسمن البلدى»، كما أنه يستهدف السوق المحلية بمنتجاته، مضيفا أن أكثر المناطق المستهدفة من منتجاته هى الوجه البحرى والقاهرة والجيزة والدلتا.

وعن خطوات تطوير صناعة الألبان والجبن فى مصر، أشار “شبانة” إلى أنه لابد من وضع ضوابط على خامات الألبان المستخدمة فى الصناعة، وهذا لا يأتى إلا بالمزارع النموذجية الكبيرة، واختيار أنواع سلالات تتماشى مع المتطلبات التى تحتاجها السوق المحلية.

وأكد أن رءوس الماشية المنتجة للألبان فى مصر محدودة مما تسبب فى عدم وجود فائض فى الألبان، مضيفا أن الاعتماد على الزراعة وعدم الاعتماد على الرعى خاصة أن الظروف المناخية وعدم اتساع الرقعة الزراعية لا يسمح بالرعى للأبقار وتسبب فى نقص الألبان.

وتابع إن سلالات الـ«فريزيان» عالية الإنتاج، كما أن نوعية اللبن المنتج من هذه السلالات لا يصلح لإنتاج أنواع الجبن التقليدية فى مصر، بسبب نسبة الدهن المنخفضة، مؤكدًا أنه من المفترض أن يوجه ألبان هذه السلالات إلى صناعة الزبادى واللبن المعبأ فقط.

وعن تلاشى التحديات التى تواجه صناعة الألبان بسبب سلالات الأبقار، أوضح أنه يجب استيراد «سلالات أبقار سيمنتال» على سبيل المثال لأنها عالية الدهن وقريبة الشبه بالبقر البلدى الذى كان يربى فى مصر سابقا.

وأوضح أن المصنعين لديهم مشكلة فى خامة الألبان، إذ يجب التوسع فى المزارع النموذجية لتلاشى تلك الأزمات، بالإضافة إلى خلق حافز لهذه المزارع لأن النشاط غير مُجد من الناحية الاقتصادية، وضرورى لمصلحة المواطن وهذا ليس بالأمر السهل، كما أن هذا أكبر تحد يواجه صناعة الألبان فى مصر.

وأشار إلى أن المصنعين عانوا من ضغوط شديدة خلال السنوات الماضية، كما أنهم يواجهون معاناة أكثر فى الفترة القادمة فى حالة استمرار الأمر على هذه الوتيرة، لافتا إلى أن البعض منهم يستمر فى صناعة الألبان لدوافع نفسية لا يحكمها العقل التجارى الذى يسعى لتحقيق الربح خاصة أنهم يجدون أن التخلى عن مهنتهم “عار”.

جدير بالذكر أن صناعة الجبن الرومى، تتم بخليط من اللبن البقرى بنسبة %70 واللبن الجاموسى بنسبة %30 ووضعه على درجة حرارة 30 درجة مئوية، ثم مرحلة المنفحة البلدى عن طريق تحويل اللبن إلى جبن بعد تفتيح اللبن، بحسب تقارير شعبة الألبان، وبعدها يتم إضافة الملح ونزع الشرش منها وتسمى بمرحلة ربط الجبنة، ثم كبس القرص، ثم الحفظ فى درجة حرارة تصل لـ5 درجات مئوية لمدة 3 شهور فى المناشر أو الثلاجات.