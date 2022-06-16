يستمر حتي نهاية يونيه الجاري .. رابط التقديم لرياض الأطفال 2023

تستمر وزارة التربية والتعليم في تلقي طلبات التقديم لرياض الأطفال 2023 بالمدارس الرسمية والرسمية لغات حتي 30 يونيو الجاري.

وتتلقي وزارة التربية و التعليم طلبات التقديم لرياض الاطفال من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز المعلومات بالوزارة (emis.gov.eg).

رابط التقديم لرياض الأطفال 2023

ويمكن لأولياء الأمور التقديم من خلال رابط التقديم لرياض الأطفال 2023 من خلال الرابط التالي : https://kg.emis.gov.eg/

ونوهت وزارة التعليم الي أن التقديم لجميع المحافظات من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة باستثناء محافظات القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية .

وكذلك القليوبية ، الشرقية ، السويس ، مطروح ، بني سويف ، المنوفية ، أسوان ، كفر الشيخ ، بورسعيد .

ويتاح لأولياء الأمور في تلك المحافظات التقديم الاليكتروني من خلال المواقع الرسمية المديريات التعليمية في المحافظات .

ضوابط وشروط التقديم لرياض الاطفال

وحددت الوزارة سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال عن (4 سنوات)، وحتي 5 سنوات و 11 شهرا و 29 يوم .

ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 6/7/1989.

و يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع الإلكتروني المتقدم إليه .

وعقب الإعلان يمكن لولي الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول.

ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن للمدارس في حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه خلال فترة التقدم الإلكتروني، مساعدة ولي الأمر.

بحيث يتولى مسؤول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطلاب في الالتحاق إلكترونيًا بالمدرسة،من خلال التطبيق الإلكتروني.

ويلزم الإطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وفي حالة الولاية التعليمية يتم الإطلاع على الحكم القضائي.

ويمكن للمدارس متابعة أعداد المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقدم.

وبالنسبة للطلاب الوافدين، يقوم ولي الأمر بتقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية.

حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم.

ويلزم على مديري المدارس تسجيل بياناتهم إلكترونيًا على قاعدة البيانات المركزية.