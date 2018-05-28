يستكمله بإسبانيا.. صلاح يبدأ برنامجًا علاجيًا في ليفربول

علي المصري بدأ الدولي المصري محمد ‏صلاح لاعب ليفربول اﻹنجليزي، اﻷحد، برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للريدز، على أن يتوجه إلى إسبانيا غدا الثلاثاء لاستكمال علاجه. ومن المنتظر أن ينضم صلاح لبعثة منتخب مصر الموجودة في إيطاليا حاليا ﻹقامة…

علي المصري

بدأ الدولي المصري محمد ‏صلاح لاعب ليفربول اﻹنجليزي، اﻷحد، برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للريدز، على أن يتوجه إلى إسبانيا غدا الثلاثاء لاستكمال علاجه.

ومن المنتظر أن ينضم صلاح لبعثة منتخب مصر الموجودة في إيطاليا حاليا ﻹقامة معسكر مغلق، بعد الانتهاء من برنامجه العلاجي، ولن يلحق بمباراتي كولومبيا وبلجيكا الوديتين.

وسيطير المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب، من إيطاليا ﻹسبانيا، يوم الأربعاء المقبل، لمقابلة صلاح للاطمئنان علي إصابته.